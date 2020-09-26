可怕！美白人至上主義者與警槍戰遭擊斃 車上猶如行動軍火庫

美國白人至上主義者斯特勞布（Christopher Michael Straub）與警方槍戰被擊斃，車上搜出大量軍火。（圖擷自San Luis Obispo County Sheriff's Office臉書）

2020/09/26 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！美國加州38歲白人至上主義者斯特勞布（Christopher Michael Straub），24日開車被警方攔停後隨即下車開火，擊傷1名警察後遭到擊斃，事後在他車上搜出大量槍械，猶如行動版的軍火庫。

據《CNN》報導，加州聖路易歐比斯波郡警長辦公室表示，24日上午執勤人員在一處墓地附近攔下斯特勞布的車輛，孰料他下車後立即逃進墓地的葡萄園，接著便躲藏起來伏擊追著他的警察，連開數槍導致34歲警員萊恩霍夫（Richard Lehnhoff）腿部中彈。

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斯特勞布趁著執勤人員受傷，試圖再度穿越葡萄園返回車輛，此時支援的警力已抵達現場並將他射倒在地，斯特勞布隨後於現場被宣布死亡。除了射傷警察的手槍之外，斯特勞布車上還搜出了4把突擊步槍、1把狩獵步槍、1把散彈槍、2把手槍和數百發子彈。

當局接著搜查了這位白人至上主義者的住處，赫然發現他在非法製造武器零件。警長辦公室透露，斯特勞布是被通緝的重罪犯，擁有任何武器都是違法的。據了解，斯特勞布的前科非常多，曾經被關進加州監獄28次。

斯特勞布在家中製造的武器。（圖擷自San Luis Obispo County Sheriff's Office臉書）

斯特勞布遭警方擊斃。（圖擷自San Luis Obispo County Sheriff's Office臉書）

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