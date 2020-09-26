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    13歲少女慘遭「4兄弟」性侵懷孕！免關原因曝光

    美國密蘇里州艾美許教派社區住宅示意圖，非本新聞事件。（歐新社）

    美國密蘇里州艾美許教派社區住宅示意圖，非本新聞事件。（歐新社）

    2020/09/26 13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕性侵案件很大機率是熟人犯案，甚至也可能是朝夕相處的家人。近期，美國密蘇里州韋伯斯特郡西摩市（Seymour）有一戶信奉基督教艾美許教派（Amish）的家庭發生亂倫事件，1名年僅13歲的少女被發現懷有身孕，一查之下才發現4名哥哥都曾與她發生性關係，其中2名成年兄弟被判處10年有期徒刑，5年緩刑，因為檢察官擔心他們年紀太小入獄，恐被監獄文化「生吞活剝」。

    根據《紐約每日新聞》報導，當時少女因懷孕看婦產科時，透露出自己曾與4個兄弟發生性關係而曝光整起案件，其中22歲的亞倫·施瓦茨（Aaron Schwartz）和他的18歲的弟弟皮蒂·施瓦茨（Petie Schwartz）因成年而被控有6項重罪，包括強姦罪和近親亂倫等，而檢察官班·伯克勞斯特（Ben Berkstresser）請求緩刑，「這兩個年輕人一旦進入入獄，很可能被監獄文化『生吞活剝』」，而兩人也乖乖認罪，坦承他們每個人至少都與妹妹發生過6次性行為，最終獲判緩刑。

    報導補充，伯克勞斯特指出，兄弟倆獲判緩刑的代價是親筆向艾美許教派社區寫道歉信，進行100小時的社區服務，並且向執法賠償基金會（Law Enforcement Restitution Fund）支付總計500美元（約1.5萬台幣）的費用，伯克勞斯特無奈表示，「儘管其中一個兄弟是孩子的父親，但他們主要居住在艾美許教派的社區中，我們很難插手，這是一個很難起訴的案子」。

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