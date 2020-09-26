烈火猛燒華為 神秘「團泊窪實驗室」背景曝光

2020/09/26 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為公司25日位於中國境內的實驗室竟然發生爆炸，該實驗室神秘背景也已經曝光，官方事後證實，起火燃燒的是華為團泊窪實驗室G2大樓，消息指出，失事地點為華為材料實驗室，重點項目為研發半導體晶片，火災當時的確有晶片在大樓裡。

根據中國官媒《央視》 報導，25日下午3點16分，廣東東莞市消防救援支隊指揮中心接獲通報，東莞市松山湖阿里山路的華為「工地」，官方連忙派出多支消防部隊前往現場救援，整棟建築的上半部冒出濃煙、火勢相當猛烈，當日下午4點50分火勢撲滅，官方宣稱沒有人員傷亡。

根據中國《澎湃新聞》 稍後報導，此次爆炸起火的建築物是華為「團泊窪實驗室G2大樓」，在火災後整個園區已經封閉不對外開放，所有員工也都撤出，目前尚不清楚何時能夠恢復上班，管理處強調「G2還沒啟用，沒有人在裡面上班。」詳細起火原因正在調查，官方還沒給出結論。

中國知名3C微博部落客「長安數碼君」 對此發文指出：「我向朋友核實了一下，實驗室裡的芯片（晶片）沒有多少，華為Mate40系列手機主要在工廠。」他也透露，「華為團泊窪實驗室為材料實驗室，主攻前沿科技研究，實驗數據結果基本都有備份，具體損失以及影響請等官方通報！」

根據《希望之聲》報導 ，失事的華為材料實驗室首期計劃投資經費逾50億人民幣（約台幣214.3億元），實驗室總經費預算約120億人民幣（約台幣514.4億元），重點項目為研發半導體晶片，火災影片中可見許多現場工作人員均身穿白袍，推測為研究人員，且現場也沒有工地常見的鷹架等施工用品，官方第一時間推說是工地失事，案情恐不單純。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法