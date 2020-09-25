芬蘭記者被美國務院撤獎 官方調查證實：因她批評川普

美國國務卿龐皮歐（中左）與第一夫人梅蘭妮亞去年3月7日在華府出席國務院國際婦女勇氣獎頒獎典禮，與得獎人合照。（法新社檔案照）

2020/09/25 23:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕芬蘭記者艾羅（Jessikka Aro）去年原本被美國官方告知是當年的國務院「國際婦女勇氣獎」得主，但是國務院在頒獎典禮前，臨時撤銷頒予她該獎項。國務院的內部調查報告25日出爐，證實艾羅正是因為批評川普，而被取消獲獎。

美聯社25日報導，國務院督察長針對此事的內部檢討報告指出，去年國務卿龐皮歐原本同意頒予艾羅該獎項，表彰她披露俄羅斯透過社群媒體宣傳機器進行假消息行動，國務院也通知了艾羅獲獎消息；但是在頒獎典禮前，國務院「發現艾羅的社群媒體發文批評總統（川普）」，就在這個時候，國務院「決定撤銷將此獎頒發給艾羅」。

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督察長的檢討報告並未發現撤銷艾羅獲獎資格有違法之處，因為此屬國務院的決定權範圍；但是，報告說，國務院未如實向記者和國會說明，取消艾羅獲獎資格是因為她的社群媒體發文，而是謊稱通知作業出錯。

去年艾羅的獎項被取消消息傳出，美國「外交政策」期刊就直指可能與批評川普有關。

這項調查行動是在民主黨籍的梅南德茲（Robert Menendez）等數名聯邦參議員要求下進行。梅南德茲說，龐皮歐本應表彰一名願意挺身對抗克里姆林宮官方宣傳的勇敢記者，「但他的部門反而是試圖打壓異議」，避免激怒總統，「國務院欠艾羅一個道歉」。

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