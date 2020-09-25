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    武漢肺炎》西班牙中央地方不同調 馬德里堅持不封城

    武漢肺炎大流行未歇，首都馬德里當局不顧中央政府封城建議，只將限制活動範圍將從37個街區擴大，新增16萬管制人口。（美聯社）

    武漢肺炎大流行未歇，首都馬德里當局不顧中央政府封城建議，只將限制活動範圍將從37個街區擴大，新增16萬管制人口。（美聯社）

    2020/09/25 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行未歇，西班牙目前情況比3月高峰期還要嚴重，首都馬德里當局不顧中央政府封城建議，只將限制活動範圍將從37個街區擴大，新增16萬管制人口。

    根據《美聯社》報導，儘管西班牙中央政府建議將馬德里封城，馬德里當局在今（25）日宣布，只將限制活動範圍擴大。原本限制的37個街區，超過85萬的居民被強制停留在街區內，並減少商店與餐廳的使用人數，公園也被迫關閉。現在則將會針對過去2週內，每10萬居民中有超過1000人為武漢肺炎陽性反應的地區，進行限制活動政策，將會新增16萬管制人口，而這也是目前歐洲最高的疾病感染率地區。

    除此之外，馬德里及周邊地區的聚會人數也遭到限制，不得舉辦超過6人以上的聚會，這些限制活動禁令也遭到當地居民的抗議，他們認為自己被設定成限制活動目標，只是因為貧困社區的人口稠密，有許多人搭乘交通工具上下班。

    而馬德里當局與中央政府對於防疫措施也不同調，中央政府建議馬德里應採取更強硬的措施，包含部分地區的封鎖。但馬德里地區衛生部副部長薩帕特羅（Antonio Zapatero）表示，他想繼續與中央政府合作阻止疫情爆發，但需要更多時間來觀察目前的限制禁令是否有效，他表示，「如果需要做出決定，馬德里仍將會做出決定。」

    西班牙目前累計超過70萬例確診，累積死亡人數來到3萬多人，而目前有將近三分之一的新感染人數發生在馬德里附近的區域。

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