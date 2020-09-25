武漢肺炎》香港迪士尼二度重開 入園預約已全部額滿

香港迪士尼今日再度開放入園，不過受到疫情影響，入園仍須全程配戴口罩與維持社交距離。（彭博）

2020/09/25 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港迪士尼樂園今（25）日再度開放，而重新營業初期須採預約入園，迪士尼樂園官網可預約的日期均已額滿，碰巧今年中秋節適逢中國的「十一」連假，預期能帶動香港旅遊商機。

綜合外媒報導，中國最初爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時，香港隨即關閉學校與辦公室，香港迪士尼樂園也配合閉園，疫情緩和後又重新開放；不料，今年夏天新增確診數又再度攀升，使香港迪士尼樂園再度關閉。

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面對迪士尼樂園二度開放，民眾都等不及了。雖然開園初期須採「預約制」入園，仍不減民眾的熱情，目前可於官網預約的日期均顯示額滿。迪士尼樂園強調，目前每週僅開放入園5天，每週二與週四為休園日。

迪士尼樂園也採取各種防疫措施，像是排隊動線、餐廳座位、搭乘遊樂設施都會嚴格採取社交距離，入園時要量體溫、在園內必須全程戴口罩，並在遊客聚集最多的地方進行定時消毒，以降低感染風險。

香港經濟依賴旅遊觀光業，適逢中國的「十一」8天連假，又碰上中秋節，可望能進一步帶動香港旅遊業。

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