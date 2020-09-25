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    香港「反送中首例定罪！裝修工經審訊確定暴動罪 遭判刑4年

    香港「反送中」示威者岑曉麟去年6月包圍警察總部及毆打一名警員，上週被裁定暴動罪及普通襲擊罪成立，法院今天判處岑曉麟4年徒刑。對於此案，法官表示無奈，並認為是悲劇。圖為反送中情形。（資料照）

    香港「反送中」示威者岑曉麟去年6月包圍警察總部及毆打一名警員，上週被裁定暴動罪及普通襲擊罪成立，法院今天判處岑曉麟4年徒刑。對於此案，法官表示無奈，並認為是悲劇。圖為反送中情形。（資料照）

    2020/09/25 17:26

    〔中央社〕香港「反送中」示威者岑曉麟去年6月包圍警察總部及毆打一名警員，上週被裁定暴動罪及普通襲擊罪成立，法院今天判處岑曉麟4年徒刑。對於此案，法官表示無奈，並認為是悲劇。

    據報導，本案是「反送中」以來首宗經審訊、裁定暴動罪成立的案件。

    26歲的岑曉麟是一名裝修工人，去年6月26日與其他示威者參與包圍灣仔警察總部，期間毆打一名便衣警員，導致警員復發型口瘡（粵語稱痱滋）破裂。

    法庭17日裁定岑曉麟暴動罪和普通襲擊罪成立，成為「反送中」後首宗經法庭審訊定罪的暴動罪案件。法院今天則以暴動罪和普通襲擊罪等罪名，判處岑曉麟有期徒刑4年。

    綜合電子媒體的法庭報導，法官表示，對於再有年輕人被判監禁感到無奈，認為是悲劇，但包圍警總是嚴重衝擊法治行為，也是加重刑責因素。

    報導表示，法官告誡年輕人，切勿因為政治主張或表達對社會不滿而使用武力抗爭。

    區域法院早前也判處3名年輕人暴動及襲擊警員罪名成立，昨天裁定其中一名17歲學生入獄3年4個月，另外兩人各入獄4年。

    3名被告去年7月14日進入新界沙田新城市廣場參加「反送中」集結，期間與防暴警察衝突。

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