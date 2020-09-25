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    美擬修改簽證規定 限制留學生、學者、媒體居留期限

    美國國土安全部擬修改外國學生、訪問學者及外國媒體3類簽證的相關規定。（法新社資料照）

    美國國土安全部擬修改外國學生、訪問學者及外國媒體3類簽證的相關規定。（法新社資料照）

    2020/09/25 16:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府24日公布一項草案，將修改外國學生、訪問學者及外國媒體3類簽證的相關規定，限制居留期限，將外籍學生與學者的居留時間調整為4年，外媒記者則可停留240天，可延長居留期一次。

    綜合外媒報導，美國國土安全部（DHS）週四公布簽證規範修正草案，調整外國學生（F簽證）、交流訪問學者（J簽證）以及媒體（I簽證）三類簽證的居留時間。依照美國原規範，只要申請者的「身份不變」，且未違反相關規定，就能夠持續停留在美國境內。

    根據新簽證規定，未來持有F簽證及J簽證者，可在美國停留到學期或計畫結束為止，最長不超過4年，離境準備期也從60天修改為30天。來自「高滯留率」或「支持恐怖主義」等國家者，時限則縮短為2年，以加強監控、控制移民非法行為。持有I簽證的新聞工作者，居留期則為240天，依據相關活動時長，最多可申請延長240天。

    美國國土安全部表示，持有這三類簽證者人數出現明顯的增長，增加美國監督短期居留者的困難，因此有必要更新相關規範，以確保美國移民系統的完整。國土安全部代理副部長庫奇內力（Ken Cuccinelli）表示，修訂有關法規對於改善監督機制相當重要，防止外國利用美國的教育環境，妥善的執法同時也強化美國的移民法。

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