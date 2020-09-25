找出39枚地雷和28枚未爆彈！巨鼠拯救性命 獲頒動物勇氣獎

非洲巨鼠Magawa在柬埔寨找出39枚地雷和28枚未爆彈，獲得英國動物慈善組織PDSA頒發的「動物勇氣獎」。（圖擷自APOPO網頁）

2020/09/25 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕非政府組織APOPO從1990年代以來，致力於將非洲巨鼠訓練成排除地雷的動物英雄，而有隻名叫Magawa的7歲巨鼠已在柬埔寨找出39枚地雷和28枚未爆彈，獲得英國動物慈善組織PDSA頒發的「動物勇氣獎」。

據《BBC》報導，柬埔寨估計還有多達600萬枚地雷埋藏於地下，PDSA直指Magawa以生命定位當地的致命地雷，過程中相當盡職。特別的是，在動物勇氣獎歷來30隻得獎者當中，Magawa是第1隻老鼠，牠的得獎勳章上面寫著：「致動物的勇氣或獻身精神」。

Apopo執行長考克斯（Christophe Cox）表示，獲得動物勇氣勳章的確是一種榮譽，而這對柬埔寨以及世界上所有遭受地雷苦難的人民來說，意義也相當重大。

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Magawa出生於坦尚尼亞，目前體重達1.2公斤、身長70公分，雖然比其他種類的老鼠大得多，但仍然足夠嬌小不會觸發地雷。訓練有素的排雷鼠可以分辨出爆裂物中的化學物質，這代表牠們不會被廢金屬轉移注意力，更快地定位地雷的位置。

Magawa能夠在短短20分鐘內搜索完網球場大小的地方，若是帶著金屬探測器的一般人，則需要1到4天的時間。當Magawa發現地雷後，就會在上面搔刮提醒附近的人員。

雖然Magawa如今每天早上只工作半個小時，已經接近退休年齡，但牠確實是獨特且出色的排雷鼠。柬埔寨地雷大多是1970至1980年代內戰期間所埋下的，自1979年以來，已造成6.4萬多人喪命，約2.5萬人截肢。

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