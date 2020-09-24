富士電視台正名謝長廷「台灣駐日大使」 中共又要7pupu了！

謝長廷今天參觀日本富士電視台，電視台方面在電視牆上顯示「熱烈歡迎 台灣駐日大使謝長廷先生」的字樣。（圖擷取自謝長廷臉書）

2020/09/25 00:39

首次上稿 9/24 23:59

更新時間 9/25 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕近期台日友好關係升溫，加上新任首相菅義偉親台立場明確，各界都認為未來兩方會更密切。我國駐日代表謝長廷24日在臉書上分享自己到東京台場參觀富士電視台的照片，有眼尖網友就發現電視台已正名謝長廷為「台灣駐日大使」。而此前我駐美代表蕭美琴將個人推特簡介改成「台灣駐美大使」，引發中共爆氣，有網友認為，日媒此舉又要再讓中國玻璃心碎滿地了。

請繼續往下閱讀...

謝長廷今天在臉書上表示這幾年日本富士電視台都在拍攝「下水道之父」巴爾頓（William Burton）的影集，「我們駐日代表處也在關注巴爾頓規劃台北自來水道的議題，正好有交集」於是便到東京的台場參觀富士電視台。而謝長廷一行人抵達電視台，一進大門就看到電視牆上顯示「熱烈歡迎」的字樣，一旁則是巴爾頓的肖像，讓謝長廷直呼「備感親切」。

謝長廷也指出，「58年前台灣創立電視公司初期，日本富士電視公司有提供協助，還曾經是台視的股東，和台灣關係很深，李登輝前總統逝世，他們日枝久前會長有來追悼現場。」

網友在底下紛紛開心表示「台日友好」；此外，謝長廷雖然在文中並未特別提到，但有不少網友注意到他分享的照片中，可以看見顯示「熱烈歡迎」的電視牆上還寫著「台灣駐日大使謝長廷先生」，讓網友直呼「稱謂用駐日大使，中共又要7pupu了」、「聽到玻璃碎掉的聲音了」、「坐等中國爆氣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法