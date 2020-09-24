007情報員是真的？歷史上的詹姆士‧龐德曾現身波蘭！

波蘭民族紀念會（Institute of National Remembrance）公布了冷戰時期波蘭情報機構關於詹姆士‧龐德（James Bond）的文件。（路透）

2020/09/25 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕「我是龐德，詹姆士‧龐德。（「I’m Bond. James Bond」」）是007系列電影裡的著名台詞，而波蘭一份最新的文件解密，顯示歷史上真的有位詹姆士‧龐德（James Bond）於冷戰時期到訪波蘭，還疑似是名英國特務。

根據波蘭最大的科研、歷史文件收藏機構「波蘭民族紀念會（Institute of National Remembrance）」在臉書專頁上公布的資料，這位真人龐德在1964年前往波蘭首都華沙，為英國大使館雇用，成為軍事觀察員（the Military Attaché）底下的檔案秘書（Archives Secretary）。

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由於作家伊恩‧佛萊明（Ian Fleming）筆下的小說人物詹姆士‧龐德在1953年面世；1962、第一部007電影《第七號情報員》則透過銀幕將詹姆士‧龐德的名聲傳遍全世界，波蘭情報機構還真的盯上這位現實中的詹姆士‧龐德，他們監控龐德的一切可疑行徑，發現龐德至少兩次夥同其他軍事觀察人員參觀波蘭境內軍事標的物。除此之外，真人龐德和虛構龐德還有其他共通點：謹慎、談風甚健、好漁色等。

然而隔年現實中的詹姆士‧龐德就離開了波蘭，也許是因為沒有什麼重要情資能上報高層，也許真人龐德只是英國人對波蘭情報機構開的玩笑。波蘭民族紀念會唯一確定的是，冷戰期間，一位疑似英國特務的詹姆士‧龐德真的活生生存在過。

007電影中的詹姆士‧龐德（James Bond）也許真有其人。（路透）

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