「假裝輕生」引男友關心...年輕女子不小心弄死自己

英國24歲單親媽媽艾拉（Ella Lomas），因為與男友起爭執，想要假裝輕生引起對方關心，沒想到卻弄巧成拙，不小心真的死了。對此，男友布萊德利（Bradley）及艾拉的母親都感到悲痛萬分。（擷取自臉書）

2020/09/24 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國24歲單親媽媽艾拉（Ella Lomas），因為與男友起爭執，想要假裝輕生引起對方關心，沒想到卻弄巧成拙，不小心真的死了。對此，男友布萊德利（Bradley）及艾拉的母親都感到悲痛萬分。

綜合外媒報導，艾拉是一位實習會計師，今年3月5日在公司聚餐後，與布萊德利發生言語爭執，當晚布萊德利獨自跑到沙發上睡覺，沒想到6日凌晨醒來時，卻發現艾拉已輕生身亡。

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儘管布萊德利立刻通報相關單位，但艾拉送往醫院後仍回天乏術，不幸逝世。艾拉母親指出，女兒事發前曾和她談論感情問題，並透露男友認為她「對愛情期望太高」很擔心男友「不再愛他了」，而她先前也因為1月時會計師考試不及格，要準備在3月9日重考而感到龐大壓力。

布萊德利事後指出，他們的關係很緊密，只要他們在一起，就能享受生活中任何簡單事情。布萊德利說，艾拉從沒做出傷害過自己的傻事，完全無法預料會發生這樣的事情。據報導，布萊德利因為悲傷過度，無法出席審訊，只能以書面提交證詞。

最後，驗屍官指出，雖然艾拉的確有生活與情感上的壓力，但是他們找不到艾拉有輕生的準備，也沒有找到遺書，艾拉除了和母親有過一次感情上的討論，但卻沒有和其他家人、朋友分享想法；種種跡象指出，艾拉並沒有挫折到決定輕生，因此認為艾拉只是當晚多喝了幾杯，想要激烈表達訴求引起關注，沒想到弄巧成真。最後，艾拉的母親也認同此觀點，最後此案裁定為一起意外。

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