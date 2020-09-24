武漢肺炎》南韓連2天確診破百 中秋連假恐成疫情引爆點

南韓過去一天新增125例武漢肺炎確診病例，已連續2天破百，加上即將到來的中秋連假，當局已拉起警報，嚴防疫情在假期間擴散。（歐新社）

2020/09/24 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部表示，過去一天新增125例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，迄今累計2萬3341萬例。南韓單日新增病例數連續2天破百，加上即將到來的中秋連假，當局已拉起警報，嚴防疫情在假期間擴散。

根據《韓聯社》報導，南韓單日新增病例數自20日起維持在2位數，不料在23日激增，已連續2天超過百例，首都圈超市、證券公司等處不斷爆發零星的群聚感染，加上中秋連假將至，使防疫工作面臨不小的挑戰。

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報導指出，新增的125例中有110例屬於社區感染，主要集中在首都圈地區，分別為首爾市39例、京畿道43例、仁川市10例。而截至前一天中午，首爾市江南區一處住商混合公寓的群聚感染已增至41例，京畿道高陽市一處精神療養院則已累計38例。

此外，境外移入病例有15例，分別是烏茲別克6例、土耳其3例、美國2例，印尼、菲律賓、日本、俄羅斯各1例。

南韓中央防疫對策本部指揮官鄭銀敬表示，中秋連假旅客流量大增必定會成為引發疫情擴散的導火線，加緊防疫措施是當局的當務之急，鄭銀敬也呼籲南韓民眾在家過節，保護自己健康。

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