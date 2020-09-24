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    北京4級監控！ 澳智庫：新疆集中營高達380個

    澳洲智庫最新研究發現，北京政府已在新疆地區建立380個集中營。（圖擷取自ASPI）

    澳洲智庫最新研究發現，北京政府已在新疆地區建立380個集中營。（圖擷取自ASPI）

    2020/09/24 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫最新研究發現，北京政府已在新疆地區建立380個集中營，並在過去2年內持續興建數十個集中營，且將這些集中營分為4種監禁等級。

    澳洲戰略政策研究所（ASPI）24日公布的研究報告指出，這些位在中國西部的監禁設施，曾經用來關押維吾爾人和其他穆斯林少數民族。研究透過衛星圖像分析，僅統計2017年以來新建或擴建的集中營，就被認出來新疆有380個集中營 ，並將安全級別分為4級。

    報告提到，380個集中營可分為4種級別，從最低安全等級（第1級）到最高安全等級（第4級），主要根據該設施的高牆、瞭望塔、內部圍欄，以及其他特徵和使用方式來區分等級，其中較低級別的「再教育營」的周圍通常都會有工廠，顯示「再教育營」與強迫勞動息息相關。

    研究指出，在2019年7月至2020年7月期間，至少有61個集中營進行建設和擴建，包括至少有14個設施在2020年仍在建設中。在這些新的和擴大的場所中，約有50%是安全程度較高的設施。專家分析，新疆政府正在關閉較低安全級別的「再教育營」，且將監禁人員轉往安全級別較高的集中營。

    北京堅稱，新疆沒有侵犯人權的行為，並始終否認存在集中營，然後將這些設施描述為減少貧困和應對恐怖主義威脅的職業培訓和再教育場所。去年北京一名高層聲稱，大多數再教育營的人已經「重返社會」，但中國一直以來不允許記者、人權團體或外交官進入這些設施，在新疆的遊客也面臨嚴密監視。

    報告指出，這些位在中國西部的監禁設施，曾經用來關押維吾爾人和其他穆斯林少數民族。（圖擷取自ASPI）

    報告指出，這些位在中國西部的監禁設施，曾經用來關押維吾爾人和其他穆斯林少數民族。（圖擷取自ASPI）

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