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    積極推動大法官提名 川普：2020大選將由最高法院裁定

    美國總統川普積極在選前提名新任大法官，川普23日表示，大選最終將由最高法院裁定。（歐新社）

    美國總統川普積極在選前提名新任大法官，川普23日表示，大選最終將由最高法院裁定。（歐新社）

    2020/09/24 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）23日表示，今年11月的選舉恐出現爭議，川普指出，大選最終將由最高法院裁定，這也是自己積極提名大法官的原因，並強調，讓最高法院維持9名法官相當重要。

    綜合外媒報導，川普23日在白宮表示，參議院司法委員會將盡速推動大法官提名相關程序。美國總統大選將在11月3日登場，川普指出，選舉可能會在最高法院結束，因此維持9名大法官相當重要。

    川普對於選舉的公正性提出質疑，競選期間多次控訴民主黨推動的郵寄投票將導致舞弊，川普表示，民主黨正在計畫騙局，而這場騙局最後將在最高法院審理。川普提到，最高法院有9名大法官將避免出現平局的情況，4比4不會是一個好局面。

    最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日晚間逝世後，美國最高法院剩8名大法官，其中保守派和自由派的比例是5比3。川普將在26日宣布大法官提名人，相關人選預計從5名女性中選出，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）則表示，將對川普做出的提名盡速採取行動。

    據報導，美國選舉史上僅出現一次大選，選舉結果由最高法院判定。共和黨小布希（George W. Bush）和民主黨高爾（Al Gore）在2000年的選戰中，兩組候選人在佛羅里達州的得票異常接近，經過多次的點算選票，最終由最高法院裁決，結束計票風波。

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