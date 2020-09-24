蓬佩奧威州議會演說 與駐芝加哥辦事處長互動

2020/09/24 05:21

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天在威斯康辛州參議會就中共影響力發表演說，駐芝加哥辦事處長黃鈞耀應邀出席，兩人在場中簡短互動，黃鈞耀感謝蓬佩奧支持台灣。

黃鈞耀是應威斯康辛州參議會議長羅斯（Roger Roth）邀請出席。根據駐芝加哥辦事處，這是威州參議會首次邀請駐處參加類似活動，安排黃鈞耀坐在議場第一排正中央，展現對黃鈞耀的禮遇。

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羅斯在蓬佩奧（Mike Pompeo）演說前特別介紹黃鈞耀，表示「自由的威斯康辛州人與自由的台灣人站在一起」。

蓬佩奧提及中國駐芝加哥總領事館2月要求羅斯提案讚賞中方對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，遭羅斯嚴詞拒絕。

這篇演說重點圍繞「中國挑戰」，也就是中共鎖定美國各州官員與地方團體發揮影響力，特別是施壓各州政府不得承認台灣，或在貿易等領域與台灣往來。蓬佩奧建議無視中共威脅，鼓勵市長與商界人士和「自由與民主的台灣」交流。

蓬佩奧還在演說中關切中國少數民族與宗教遭北京當局壓迫的問題。

蓬佩奧演說結束離開議場前，黃鈞耀把握機會與蓬佩奧簡短交談，感謝蓬佩奧支持台灣。

黃鈞耀於活動結束後和羅斯合影，與多位威斯康辛州參、眾議員互動。駐芝加哥辦事處透過新聞稿感謝威州友人對台灣的支持。（編輯：楊昭彥）

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