駁斥習近平多邊主義倡議 余茂春：中國沒有真朋友

去年12月支持北京的港人揮舞五星旗遊行。（美聯社檔案照）

2020/09/23 23:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院首席中國政策顧問余茂春（Miles Yu）罕見公開露面，22日在加拿大智庫的網路研討會上，駁斥中國國家主席習近平在聯合國大會提倡「多邊主義」的立場，指稱中國沒有真正的朋友，當前並非中國與美國冷戰，而是中國站在中國人民和自由世界的對立面；他也談到香港，指對中共而言，這是「一場失敗的重大實驗」，一國兩制徹底破滅，也完全失去對台灣的示範作用。

余茂春在「麥當諾－勞雷爾研究所」（Macdonald-Laurier Institute）討論香港問題的網路研討會上指出，民主國家正形成「民主聯盟」對抗中國的威脅，但是，北京身邊的國家卻無法結盟，「我們有像日本、澳洲、英國、加拿大等國和歐盟、北約和東協等組織成員國，我們全都有共同的價值觀」，「中國沒有他可以信任作為真正盟友的」，「北韓大致上對（中共）沒用處，俄羅斯在跟北京玩欲擒故縱的把戲」，聽到習近平在聯合國高談中國提倡多邊主義，「非常諷刺」，「這徹底反映沒有自知之明」。

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中國出生的余茂春，被視為規劃川普政府的中國政策要角，國務卿龐皮歐曾說余茂春是「我的團隊核心」。在這場探討自由世界如何因應北京鎮壓香港的研討會上，余茂春形容，對中共而言，香港是「嚴重失敗的重大實驗」，這場實驗的一大要素是「一國兩制」，但如今這已成「破產的想法」，也徹底喪失對台灣的示範作用。

另一要素是中共的信用，中共對香港「做了承諾，現在這些承諾已被撕毀」，損害中共的信譽，「沒有信用的國家，不能作為世界的領導者」。中共在香港的失敗也是拉攏香港精英的「統戰」模式失敗，另外，西方曾經視香港為中共統治下的中國能走向民主的「希望」，現在這個希望徹底破滅。

余茂春說，美國高度重視香港，「香港是唯一可以讓川普總統寧願犧牲貿易利益的因素」；當前並非中國和美國冷戰，而是中共與中國人民、自由世界站在對立面；他還提醒，要警惕中國解放軍的角色是為黨、而非為人民服務。

英國「金融時報」23日評論文章指出，挪威、瑞典、日本，到近期的澳洲、德國，都曾遭中國以「脅迫商業外交」手段對付，民主國家必須團結阻止北京這種以貿易、進入市場為要脅、報復，迫使其它國家改變政策或行為；中國，南韓、日本和台灣已制定政策降低對中國的經濟依賴，但是這還不夠，接下來要靠歐盟、美國和其他民主國家，形成一致陣線。

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