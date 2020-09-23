月亮代表我的心！ 巴基斯坦男買月球土地 送新娘當聘禮

巴基斯坦男子阿梅德近日為迎娶美嬌娘，斥資新台幣1300元買下1124坪的「月球土地」，作為結婚聘禮，有如現實版的「月亮代表我的心」。示意圖。（歐新社）

2020/09/24 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦男子阿梅德（Sohaib Ahmed）近日為迎娶美嬌娘，花了45美元（約新台幣1300元）買下1英畝（約1124坪）的「月球土地」，作為結婚聘禮，有如現實版的「月亮代表我的心」。

綜合媒體報導，阿梅德受到印度寶萊塢已故演員萊杰特（Sushant Singh Rajput）啟發，通過「月球定居倡議」（LSI）向「國際月球土地註冊局」（Lunar Land）購入月球「蒸氣之海」地區1124坪土地，總共僅花費45美元，美國郵政總局已將「月球地契證明」寄到他們家裡。

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根據《Daily Times》報導，阿梅德指出，國際月球學會（Luna Society International）與美國太空總署（NASA）合作，將讓購買月球土地的人優先上太空，他和太太都期待能被選中參加太空旅行。

全球有許多名人都在月球上擁有土地，包含好萊塢明星湯姆·克魯斯（Tom Cruise），約翰·屈伏塔（John Travolta）、妮可·基曼（Nicole Kidman）、寶萊塢藝人沙魯可汗（Shah Rukh Khan）等，以及美國前總統雷根（Ronald Reagan）、卡特 （Jimmy Carter）和小布希（George Walker Bush）。

Pakistani man buys land on moon for his wife as a wedding gift... ???????? pic.twitter.com/qdsZSYu0Tj — Hoor Ul Jannat （@HoorUlJannat5） September 18, 2020

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