月亮代表我的心！ 巴基斯坦男買月球土地 送新娘當聘禮

2020/09/24 00:10

〔即時新聞/綜合報導〕巴基斯坦男子阿梅德(Sohaib Ahmed)近日為迎娶美嬌娘,花了45美元(約新台幣1300元)買下1英畝(約1124坪)的「月球土地」,作為結婚聘禮,有如現實版的「月亮代表我的心」。

綜合媒體報導,阿梅德受到印度寶萊塢已故演員萊杰特(Sushant Singh Rajput)啟發,通過「月球定居倡議」(LSI)向「國際月球土地註冊局」(Lunar Land)購入月球「蒸氣之海」地區1124坪土地,總共僅花費45美元,美國郵政總局已將「月球地契證明」寄到他們家裡。

請繼續往下閱讀...

根據《Daily Times》報導,阿梅德指出,國際月球學會(Luna Society International)與美國太空總署(NASA)合作,將讓購買月球土地的人優先上太空,他和太太都期待能被選中參加太空旅行。

全球有許多名人都在月球上擁有土地,包含好萊塢明星湯姆·克魯斯(Tom Cruise),約翰·屈伏塔(John Travolta)、妮可·基曼(Nicole Kidman)、寶萊塢藝人沙魯可汗(Shah Rukh Khan)等,以及美國前總統雷根(Ronald Reagan)、卡特 (Jimmy Carter)和小布希(George Walker Bush)。

Pakistani man buys land on moon for his wife as a wedding gift... ???????? pic.twitter.com/qdsZSYu0Tj