「什麼事讓你難以入眠？」中駐美大使專訪曝心聲

崔天凱（見圖）接受專訪時坦言，美中在台灣、香港的議題上有所分歧。（美聯社檔案照）

2020/09/24 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美大使崔天凱上月28日接受美國布希政府時期財政部長鮑爾森（Henry Paulson Jr.）專訪，節目於近日播出，當被問及「什麼事讓你難以入眠？」崔天凱坦言，「我們是否做出了正確的選擇。」

中國駐美大使館官網貼出專訪全文，崔天凱於專訪中坦言，由於歷史文化傳統、政治和經濟制度等差異，美中之間的一些分歧長期存在，包括台灣、涉港、涉疆、南海等問題，這些問題要嘛涉及中國領土，要嘛處於中國周邊，沒有一個靠近美國，「有時我們覺得不可思議，為什麼這些問題會成為中美之間的問題？因為這些問題明明都是中國的內政。」

請繼續往下閱讀...

崔天凱指出，有人說中國之所以能夠成為世界第二大經濟體，是靠佔他國便宜、竊取技術來實現的，但這種說法對中國人民很不公平，改革開放是中方的基本國策，沒有改變也不會改變，美方認為中國有害國安，「我不認為中美雙方的國家安全利益因雙邊關係發展而受損。實際上，發展雙邊關係有利於國家安全。」

鮑爾森問：「展望未來，美中關係是否有什麼問題讓你輾轉反側、難以入眠？你認為未來美中兩國最大風險和最大機遇是什麼？」崔天凱回答：「我現在入睡前經常問自己：二三十年後的歷史學家將如何評判我們？我們是否做出了正確的選擇、是否為中美關係發展而不遺餘力？我經常拿這些問題問自己。」崔說：「只要雙方有足夠的政治意願，中美合作就大有可為。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法