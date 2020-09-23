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    主人都笑了！呆萌黑熊突闖庭院泡魚池消暑 開心玩起玩具鴨

    葛雷夫斯和家人在過程中幾度發出聲音想驅趕黑熊，但這隻黑熊完全不理會，而是自顧自的玩著玩具鴨。（擷取自YouTube頻道「ViralHog」）

    葛雷夫斯和家人在過程中幾度發出聲音想驅趕黑熊，但這隻黑熊完全不理會，而是自顧自的玩著玩具鴨。（擷取自YouTube頻道「ViralHog」）

    2020/09/23 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一戶人家，先前家中庭院遭一隻黑熊闖入，而這隻「不速之熊」看到庭院中一座魚池，竟直接跳入池中「消暑」，甚至玩起水中的玩具鴨，讓本來在一旁喝斥的屋主忍不住笑了出來。所幸最後池塘未遭熊太大的破壞，池中生物也未受攻擊。

    綜合外媒報導，這起事件發生在今年7月下旬，影片PO出後於近日掀起討論。屋主葛雷夫斯（Tim Graves）表示，當時他們看到這隻熊跑到池塘邊，隨後就跳入水中，啃食一些漂浮在水上的植物，接著更玩起水池中裝飾用的玩具鴨子，看到這幕，葛雷夫斯也忍不住笑了出來。

    報導指出，葛雷夫斯和家人在過程中幾度發出聲音想驅趕黑熊，但這隻黑熊完全不理會，而是自顧自的玩著鴨子。葛雷夫斯對此表示，在這裡有熊出沒並非一件罕見的事情，但熊偶而經過時，幾乎不會打擾到他們，過去曾有幾隻熊曾對池塘感到好奇，但從沒有熊跳進去過。

    葛雷夫斯說，那天山上氣溫超過華氏90度（約攝氏32度），對黑熊來說，池塘是讓牠降溫的理想場所。葛雷夫斯也表示，雖然熊在池塘留下了一些小破損，但這很容易被修復，幸好池中的魚兒、小蝦子和青蛙等生物也沒有遭熊攻擊。

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