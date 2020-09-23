武漢肺炎》川普籲究責 中國外交部發言人汪文斌：美方無端抹黑

美國總統川普22日呼籲聯合國向中國追究武肺疫情責任，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今日跳腳痛批，「美方利用聯合國講台，罔顧事實，編造謊言，出於不可告人的政治目的，對中國進行無端指責抹黑，中方對此堅決反對」。（歐新社資料照）

2020/09/23 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）22日聯合國大會發言，火力全開，呼籲向中國追究武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情責任；對此，中國外交部發言人汪文斌今（23）日跳腳反駁，「美方利用聯合國講台，罔顧事實，編造謊言，出於不可告人的政治目的，對中國進行無端指責抹黑，中方對此堅決反對」。

綜合媒體報導，川普在第75屆聯合國大會75屆會議發表演說，再度以「中國病毒」和「看不見的敵人」稱呼武漢肺炎，譴責中國在疫情剛出現時，僅暫停國內人員移動，卻未阻止國際航班出境，默許疫情傳播，導致疫情全球大流行。

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川普在近8分鐘演說點名中國12次，並指控中國政府與「幾乎受中國控制」的世界衛生組織（WHO）不實宣稱病毒不會人傳人，之後還誤稱無症狀患者不會傳染，呼籲聯合國必須讓中國為自身作為負責。

針對川普的砲轟，中國至今依然死不認帳。汪文斌今表示，美方「罔顧事實，編造謊言，出於不可告人的政治目的，對中國進行無端指責抹黑，中方對此堅決反對。事實再次證明，單邊主義和霸淩行徑是全世界面臨的最嚴重威脅」；他並稱，「謊言代替不了真相，中國應對疫情的表現全世界都看得很清楚」，「中國是病毒受害國，也是全球抗疫貢獻國」。

汪文斌聲稱：「中國在第一時間果斷作出關閉離開武漢通道的決定，中方對湖北省、武漢市對外通道實施最嚴格的封閉和交通管控，中國海關即依法阻止全國各地擬出境人員中發現的『四類人員』出境。1月23日，中方關閉離漢通道時，中國以外的國家和地區一共只有9例確診病例，美國祇有1例。1月31日，美國停飛中美直航航班。2月2日，美國對所有中國公民關閉邊境，當時美國公佈的確診病例也只有10餘例。」

汪文斌還說：「美國反覆就疫情問題對中國進行無端指責，目的是企圖把本國應對疫情不力的責任『甩鍋』他人，這完全是徒勞的。」

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