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    泰選美皇后挺民主示威 慘遭酸民罵「黑鬼」

    在泰國萬國小姐選美大賽中摘下后冠的帕恰拉蓬毫不諱言的在比賽中公開力挺示威者。（翻攝自臉書）

    在泰國萬國小姐選美大賽中摘下后冠的帕恰拉蓬毫不諱言的在比賽中公開力挺示威者。（翻攝自臉書）

    2020/09/23 16:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國一年一度的「萬國小姐（Miss Grand Thailand）總決賽於上週末完美落幕，膚色健康黝黑，芳齡22的帕恰拉蓬（Pacharaporn Nam Chantarapadi）高呼「我會選擇支持示威者」，憑著亮麗自信的她成功從77府的佳麗中脫穎而出，卻招致挺建制派民眾的猛烈攻擊，甚至遭人以「黑鬼」等帶有種族歧視的不雅字眼辱罵。

    在機智問答時，代表羅永府的帕恰拉蓬問到關於曼谷反政府示威時事題，主持人指為避免暴力事件，要求佳麗從政府和示威者二選一，帕恰拉蓬說：「我由衷地選擇支持示威者，因為他們有權利去表達甚麼才是對國家最好的，我們需要真正民主。」她的勇敢自信獲得評判欣賞，成功當選成為代表泰國的萬國小姐。在當選後的宣傳活動，她立即換了清爽短髮，展現爽朗一面。

    這樣的發言立刻引來建制派、挺王室民眾的不滿，並開始針對她的膚色與外貌大作文章：「我以為妳是個黑鬼（negro）」、「這個墮落的人黑的跟墨汁一樣」、「這是我見過最醜的選美冠軍，還以為這是非洲選美比賽呢」、「她不只長得醜，言行也是。評審還選她當冠軍？難道評審也想造反？」

    但也有挺示威的民眾跳出來反擊酸民，稱這些謾罵非常「無知」、「不文明」。

    事實上，比賽中其他的參賽者也有不少佳麗聲援示威運動，在泰國主流演藝圈皆以保守建制派為主、多數人都選擇噤聲的情形下，這幾位選美佳麗不畏捲入風波，勇敢發聲，實屬難得。

    帕恰拉蓬膚色健康黝黑，卻被酸民罵「黑鬼」。（翻攝自臉書）

    帕恰拉蓬膚色健康黝黑，卻被酸民罵「黑鬼」。（翻攝自臉書）

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