泰選美皇后挺民主示威 慘遭酸民罵「黑鬼」
〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國一年一度的「萬國小姐（Miss Grand Thailand）總決賽於上週末完美落幕，膚色健康黝黑，芳齡22的帕恰拉蓬（Pacharaporn Nam Chantarapadi）高呼「我會選擇支持示威者」，憑著亮麗自信的她成功從77府的佳麗中脫穎而出，卻招致挺建制派民眾的猛烈攻擊，甚至遭人以「黑鬼」等帶有種族歧視的不雅字眼辱罵。
在機智問答時，代表羅永府的帕恰拉蓬問到關於曼谷反政府示威時事題，主持人指為避免暴力事件，要求佳麗從政府和示威者二選一，帕恰拉蓬說：「我由衷地選擇支持示威者，因為他們有權利去表達甚麼才是對國家最好的，我們需要真正民主。」她的勇敢自信獲得評判欣賞，成功當選成為代表泰國的萬國小姐。在當選後的宣傳活動，她立即換了清爽短髮，展現爽朗一面。
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這樣的發言立刻引來建制派、挺王室民眾的不滿，並開始針對她的膚色與外貌大作文章：「我以為妳是個黑鬼（negro）」、「這個墮落的人黑的跟墨汁一樣」、「這是我見過最醜的選美冠軍，還以為這是非洲選美比賽呢」、「她不只長得醜，言行也是。評審還選她當冠軍？難道評審也想造反？」
但也有挺示威的民眾跳出來反擊酸民，稱這些謾罵非常「無知」、「不文明」。
事實上，比賽中其他的參賽者也有不少佳麗聲援示威運動，在泰國主流演藝圈皆以保守建制派為主、多數人都選擇噤聲的情形下，這幾位選美佳麗不畏捲入風波，勇敢發聲，實屬難得。