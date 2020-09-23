Kobe墜機事故遺體照遭警員洩漏、把妹 遺孀怒控涉案警員侵權

圖為已故NBA傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）與遺孀凡妮莎在2018年的合照。（美聯社）

2020/09/23 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕NBA傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna Bryant）於今年1月26日因墜機事故驟逝，讓家屬及粉絲無比心痛，豈料，洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）與數名警員竟洩漏布萊恩、吉安娜以及該起事故罹難者遺體照，甚至有人利用遺體照「把妹」；惡質行徑讓涉案8名警員已在3月時面臨行政處分，而布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）則在本月17日向洛杉磯高等法院對洩漏照片者提起民事訴訟。

根據《CNN》報導，墜機事故事發當日，維拉紐瓦曾當場向罹難者家屬保證案發地點的安全，但《CNN》引述訴狀指出，事故消息卻很快地被走漏給八卦雜誌，該案曝光，吸引大批人潮前往並聚集於事故現場；訴狀指出，「對於罹難者遺體神聖性最大的威脅，事實已證實，就是警長的所屬單位」，涉案警員在現場「拿出他們的私人手機，拍下死去兒童、家長與教練等人遺體的照片」。

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訴狀描述，涉案警員分享照片的行徑與調查無關，這些照片被不肖警員拿去私下分享，分享地點甚至包括一間酒吧；一名酒保無意間聽到一名實習警員在酒吧中吹噓自己手中的照片，試圖藉此吸引一名女性，當事酒保立刻向警局投訴了這項誇張又失職的惡意行徑。

針對惡意洩漏照片一事，凡妮莎對涉案警員侵犯隱私、怠忽職守、侵犯公民權利等行徑請求損害賠償；據《CNN》引述訴狀，凡妮莎2月時便從《洛杉磯時報》得知此事，當時她要求警局提供關於墜機事故調查作業之相關訊息，並要求相關部門詳細說明如何保障事故現場照片安全，但1個月後，她僅獲得該警局律師回應，警局沒有義務，也不會回答她的問題。

訴狀表示，「截至目前，該單位仍未就布萊恩妻子的隱私問題提供任何實質資訊作為回覆」；對此，維拉紐瓦曾在3月表示該單位正就凡妮莎的指控進行調查，8名警員面臨行政處分，且他們手中的相關照片都已被刪除，但訴狀認為，叫涉案警員刪除照片的行徑，簡直是在替失職行為湮滅證據。

經歷喪親之痛的凡妮莎表示，她非常擔心孩子們可能在網路上看見那些照片。

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