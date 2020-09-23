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    聯合國大會》示軟？習近平再捐錢 承諾：永不稱霸、不擴張

    中共領導人習近平在聯合國大會發表談話，承諾不擴張，無意冷熱戰。（彭博）

    中共領導人習近平在聯合國大會發表談話，承諾不擴張，無意冷熱戰。（彭博）

    2020/09/23 06:56

    〔即時新聞／綜合報導〕9月22日聯合國成立75周年視訊大會上，美國總統川普大轟中共要對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情負責，中共國家主席習近平則除了承諾之前捐出的20億美元會落實之外，再捐5000萬美元，並在演講中表示，「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力范圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。」

    習近平在演講中，沒有前一天聯合國75周年峰會上的尖銳，也沒有要聯合國主持公道之類的說法，反而是承諾捐錢，並指國家競爭要守住道德底線和國際規范；大國更應該有大的樣子，要提供更多全球公共産品，承擔大國責任，展現大國擔當；反對疫情「政治化、污名化」。

    習近平指出，中國已有多支疫苗進入Ⅲ期臨床實驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共産品，優先向發展中國家提供。也將落實好兩年提供20億美元國際援助的承諾，深化農業、減貧、教育、婦女兒童、氣候變化等領域國際合作，助力各國經濟社會恢復發展。

    習近平希望跟各國攜手迎接更多全球性挑戰的準備，「任何國家都不能從別國的困難中謀取利益，從他國的動蕩中收獲穩定。」，還指「維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，維護全球産業鏈供應鏈穩定暢通。」

    習近平再提「中國是世界上最大的發展中國家，走的是和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路。我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力范圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。」並強調，「不追求一枝獨秀，不搞你輸我贏，也不會關起門來封閉運行」。

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