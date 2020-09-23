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    近期共機頻繁侵擾 美專家：回應美台「切香腸」式改善關係

    共機近期不斷侵擾，美智庫專家認為，北京是針對美台雙方正以「切香腸」方式改善關係而做出回應。（圖擷取自國防部）

    共機近期不斷侵擾，美智庫專家認為，北京是針對美台雙方正以「切香腸」方式改善關係而做出回應。（圖擷取自國防部）

    2020/09/23 06:59

    〔即時新聞／綜合報導〕近期台美頻繁互動，引來共機不斷侵擾我國防空識別區，甚至是越過海峽中線，美國專家認為，近期共機行為是中國對美台「切香腸」式改善關係做出回應，目前立即爆發戰爭的可能性不大。

    根據《美國之音》報導，史汀生中心中國項目主任孫韻指出，目前北京的目的是要對美台雙方正以「切香腸」方式改善關係而做出回應，就歷史層面來看，目前兩岸緊張態勢還沒有達到過去台海危機的程度，而中共近期採取行動的邏輯是要發出「威懾訊息」。

    孫韻也提到，北京當局知道在過幾週美國就要舉行總統大選，若中國在選前攻擊台灣，將會形成極大爭議，可能會對川普連任造成影響，「若中國真的不希望川普連任，他們就不會要給他一個理由成為戰時總統，因為那有可能提高他的民調，並提高他贏得選舉的票數」。孫韻認為，此時台海有許多不確定性，但中國並不會想在這時候發動戰爭，至於美國大選後的反應，北京當局也會視美國政府的變化來因應。

    美國企業研究所客座研究員馬明漢（Michael Mazza）指出，中共增強在台灣周邊的軍事活動是在表達對台灣有效和國際接觸的不滿，同時在警告台灣「北京對統一的嚴肅立場不會改變」，解放軍也可能在測試台灣軍方的反應，並試圖對台灣的戰機造成損耗。隨著共機在台海附近活動次數增加，馬明漢認為，發生意外的風險，以及中國故意製造危機的可能性也在增加。

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