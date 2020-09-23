全球確逾3144萬例 WHO：上週新增近200萬例創新高

圖為美國的志願民眾協助將國旗放置於華盛頓國家廣場上，以此紀念因武漢肺炎而喪生的20萬人。（路透）

2020/09/23 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在全球蔓延，據外媒統計全球死亡人數已突破96.7萬，其中美國死亡人數就超過20萬。世界衛生組織公布的最新報告更指出，上週新增確診病例飆升到近200萬例，再創單週新高。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今上午最新統計，全球累計確診人數已增至逾3144萬例，死亡人數也超過96.7萬。其中美國確診將近689萬例，死亡逾20萬例；印度確診逾556萬例，死亡逾8.8萬例；巴西確診455.8萬例，死亡逾13.7萬例；俄羅斯確診逾111萬例，死亡逾1.9萬例；哥倫比亞確診逾77萬例，死亡逾2.4萬例。其中美國的死亡人數數月以來一直位居全球之冠，佔比甚至高達20%，但美國人口僅占全球4%，疫情嚴重情況可見一斑。

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世界衛生組織昨晚發布的最新報告則指出，根據統計資料顯示，上週有近200萬新增確診病例，較前一週增加6%，創下疫情開始以來單週最高的通報病例數，世衛指上週幾乎世界所有地區都出現新增確診病例上升現象，其中歐洲和美洲的新增確診病例分別增加11%和10%。不過有別於新增確診病例，新增死亡病例則是下降。

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