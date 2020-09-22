任志強被重判18年 中國民間質疑四起

中國前華遠地產董事長任志強今天被重判18年徒刑，質疑四起。（摘自網路）

2020/09/22 18:44

〔中央社〕中國前華遠地產董事長任志強今天被重判18年徒刑，質疑四起。前冰點週刊主編李大同直言，任志強20多年前就是高收入人群，退休時歷經4次審計都合格，誰會相信這些罪名是真的？

一名與任志強有往來的前商界人士則無奈地表示，「這也太黑了，一判18年，老任還有幾年」呢？而李大同則認為，任志強是在兒子被當局押為人質、護子心切，且沒有聘律師，又沒有公正第三者在場旁聽下，才會被迫服軟認罪。

請繼續往下閱讀...

任志強的判決結果中午公布後，不少中國網友透過微博及微信對此發表評論表達質疑，紛紛指任志強案又是典型的「冤案」，也有少數聲援文章出現，但大部分被網管刪除。然而，許多內容已經被流傳到海外華人的推特圈。

李大同在接受中央社記者訪問時表示，與中共大多數貪官出身中下階層不同的是，任志強是在優渥環境下成長。早在1995年，任志強的年收入就高達人民幣750萬元，財富可說「連利息都花不完」。儘管如此，任志強在家中接待訪客，常常就是一碗炸醬麵而已。

他指出，任志強自華遠地產董事長任內退休時，曾接受4次的離任審查，沒有任何問題，且當局自己還曾公布審查結果。怎麼如今一變臉，就反過來說任志強貪汙幾千萬元。

李大同說，當局若有本事、有底氣，可在網路上做民調，看有誰相信這項判決是真的呢，「不會有人相信的」。只能說，當局用法律當政治迫害的工具，也明知大家不會相信判決，可說是「無以復加的無恥」。

上述前商界人士則向記者表示，任志強的「大炮」性格，在前些年「（政治環境）還有一絲縫隙」下，還有揮灑的空間。但在今天中國的高壓政治環境下，不但沒有空間，反而讓自己受到重傷。朋友們今天聽到判決結果，都為他感到不甘及惋惜。

這名人士說，據他了解，任志強的朋友們私下沒人相信判決書裡的指控，但也不敢在微信群裡多說。要想冤情昭雪，「只能等吧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法