澳洲領航鯨擱淺已近百死 專家搶救180頭

澳洲東南方唯一的島州塔斯馬尼亞21日約有270頭領航鯨擱淺。（法新社）

2020/09/22 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東南方唯一的島州塔斯馬尼亞（Tasmania），21日約有270頭領航鯨擱淺，至今已有90頭死亡，海洋保育專家正在搶救仍受困的180多頭鯨魚。

綜合外媒報導，在塔斯馬尼亞崎嶇且人煙稀少的西海岸麥格理角，有2大群長鰭領航鯨（long-finned pilot whales）被困在海灣和沙洲上，從現場拍攝的照片可見，數十隻外表光滑黑色的鯨魚分布在淺水區。

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澳洲政府的海洋生物學家卡里昂（Kris Carlyon）說，到週一晚上，大約3分之1的鯨魚已經死亡，搶救其他倖存鯨魚是一項艱鉅的任務，可能需要幾天時間。

儘管塔斯馬尼亞島相對其他地方來說較常發生大批鯨魚擱淺，但這是十多年來首次發生如此龐大規模的的事件。上一次大規模擱淺發生在2009年，涉及約200頭鯨魚。

救援人員只能搭船靠近這些動物，限制了可接近牠們的人數。大約有60人參與其中，包括志工和當地的養魚場工作人員。

卡里昂說，許多卡在淺水灣的鯨魚應該能夠生存幾天，部分原因是當地天氣惡劣，這對陸地上的人來說很糟，但對鯨魚來說是理想狀態，可讓牠們保持濕潤和低溫。

卡里昂表示，救援人員仍不得不將鯨魚「分類」，將最健康、最容易靠近的鯨魚列為優先對象。許多鯨魚都處於「相對難以接觸」的位置，但一些靠近深水區的鯨魚已被成功引出淺水區。

領航鯨體型最長可達7公尺，重達3噸。科學家表示，目前還不清楚這一大批鯨魚為何擱淺，猜測可能是在靠近海岸線覓食或跟隨1或2頭領頭鯨魚漫遊時偏離了航道。

海洋保育專家正在搶救仍受困的180多頭鯨魚。（歐新社）

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