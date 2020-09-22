被送中港青母親家書字字血淚 港人淚嘆：讀到第一句就忍不住了

前香港眾志秘書長黃之鋒今日分享一封港青楊子賢母親親手寫給獄中兒子的家書，信中盡是母親對兒子的牽掛，令人動容，眾多港人讀到第一行就淚流不止。圖為香港大學校園建築物外牆張貼聲援12名港青的海報（歐新社）

2020/09/22 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕12名港青被送中至今已是第31日，仍情況不明。前香港眾志秘書長黃之鋒今日分享一封其中一名港青楊子賢的母親親手寫給獄中兒子的家書，信中盡是母親對兒子的牽掛，令人動容，讓眾多港人讀到第一行就淚流不止。

黃之鋒今日在臉書發文分享，由「反送中文宣部」所刊登的港青母親家書，該信為被送中的港青楊子賢之母於本月16日寫給身陷中國囹圄的兒子。同時，黃之鋒也拜託各界務必前往臉書專頁「12港人關注組」 按讚關注動態，並持續聲援12名港人。

請繼續往下閱讀...

字裡行間，滿是楊子賢媽媽對兒子的牽掛，楊子賢媽媽表示，自兒子遭中國秘密關押以來夜夜失眠，但仍砥礪自己為了兒子要堅強不可絕望，不停四處奔走求援，並和其他同樣處境的港青家屬尋求出路，就是希望能盡快見到兒子，但也憂心狀況不明的兒子撐不住。

楊子賢媽媽淚訴，回顧兒子在幾年前喊「香港沒有喇！香港玩完喇！」，從小到大，兒子就很讓她放心，只是總是太為人著想，如今兒子也為了香港人集體的未來上街抗爭，走上了這條難走的路。

文末，楊子賢母親說，「無論將來如何，你都是我的寶貝兒子，媽咪以你為榮。媽咪會一直支持你」。一席話讓黃之鋒不禁嘆道「催淚」，並請求港人盡可能採取各種聲援12名港青的行動，包含全球連署，並祝願「好人一生平安」。

貼文一出，香港網友悲嘆香港今日情景，並祈願12名港人平安歸港，「我們成長的地方怎麼會變成這樣！」、「子賢媽要堅強，撐住，等兒子平安回家團聚！」、「我也是媽媽，看第一行已忍不住...但願12位港人也能平安並與家人早日相聚。」、「看第一行已經流眼淚，子賢媽媽加油」、「看到眼淚不知不覺流下，心痛下一代，我也是做人媽媽」、「一邊看一邊眼濕濕」、「一看就流眼淚，已連署，求天父看顧12手足和他們的家人，願他們全部平安返港」。

信中盡是母親對兒子的牽掛，令人動容，讓眾多港人讀到第一行就淚流不止。（圖擷取自Instagram＿standwithhongkong_）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法