為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    千人計畫盜技術 外媒曝︰加拿大重點大學已遭中國全面滲透

    加拿大情報局與學術專家近日不約而同表達擔憂，稱該國重點大學都已被中國滲透。（法新社）

    加拿大情報局與學術專家近日不約而同表達擔憂，稱該國重點大學都已被中國滲透。（法新社）

    2020/09/22 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府頻頻竊取各國尖端科研成果，近年受到美國為首的西方大國圍剿，加拿大情報局與學術專家近日不約而同表達擔憂，稱該國重點大學都已被中國滲透，尖端科技一再遭中方竊取濫用，呼籲當局盡速堵上漏洞。

    根據美國《自由亞洲電台》報導，美國與澳洲近年已開始調查中國在全球竊取科技研究結果的嚴重問題，但加拿大情報局的資料卻顯示，該國至少15名菁英學者參加過中國的千人計畫，涉及量子計算丶尖端電子與工程丶疫苗丶化學及人工智能等專業領域。

    加國渥太華大學教授約翰斯頓（Margaret McCuaig-Johnston）直言，現實狀況可能遠比前述數字來得嚴重，她說，所有加國重點大學都有與中國合作的研究項目，而這些參與研究的學者，會以公開或秘密的方式將加拿大學術成果交予中國軍方。

    據悉，加拿大當局早在2016年就曾發表一份報告，旨在描述中國千人計畫對與技術轉讓、剽竊科技的關聯性，不過這些大學至今仍未採取任何因應措施，這讓各界感到擔憂。

    加拿大情報局前局長法登（Richard Fadden）指出，若各大學受限於「學術自由」等考量，無法自主採取行動，那當局恐怕就得介入限制。他說，「當然中國會因此生氣，但有鑑於加拿大在中國也受到重重限制，所以，『雙方對等』是國際關係的重要原則」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抓到了！美國家實驗室前研究員 涉中國千人計畫遭判刑
    2020/09/16 11:39

    抓到了！美國家實驗室前研究員 涉中國千人計畫遭判刑
    自由日日Shoot》李篤中掛名長江學者選校長 更爆主持中國研究11年
    2020/09/16 05:30

    自由日日Shoot》李篤中掛名長江學者選校長 更爆主持中國研究11年

    永慶盃壘球賽開打 PS女孩熱舞助陣
    自由日日Shoot》防中竊專利技術 FBI嚴查千人計畫
    2020/09/16 05:30

    自由日日Shoot》防中竊專利技術 FBI嚴查千人計畫
    自由日日Shoot》科研成果拱手賣中國 教團籲徹查
    2020/09/16 05:30

    自由日日Shoot》科研成果拱手賣中國 教團籲徹查
    我學者參與中國千人計畫？ 私校工會：教育部應徹查違規赴中教授
    2020/09/15 20:23

    我學者參與中國千人計畫？ 私校工會：教育部應徹查違規赴中教授
    國際今日熱門
    澳洲記者爆駐中恐怖經歷 14歲女兒也遭調查
    2020/09/21 14:09

    澳洲記者爆駐中恐怖經歷 14歲女兒也遭調查

    疫情重創生計1.5億兒童陷入貧困 童工問題恐復燃
    2020/09/21 14:55

    疫情重創生計1.5億兒童陷入貧困 童工問題恐復燃

    索羅門群島首都爆炸2死 都是二戰未爆彈調查人員
    2020/09/21 14:09

    索羅門群島首都爆炸2死 都是二戰未爆彈調查人員

    研究︰全球前1％富人碳排放 為31億窮人2倍
    2020/09/21 17:11

    研究︰全球前1％富人碳排放 為31億窮人2倍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播