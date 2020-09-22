千人計畫盜技術 外媒曝︰加拿大重點大學已遭中國全面滲透

加拿大情報局與學術專家近日不約而同表達擔憂，稱該國重點大學都已被中國滲透。（法新社）

2020/09/22 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府頻頻竊取各國尖端科研成果，近年受到美國為首的西方大國圍剿，加拿大情報局與學術專家近日不約而同表達擔憂，稱該國重點大學都已被中國滲透，尖端科技一再遭中方竊取濫用，呼籲當局盡速堵上漏洞。

根據美國《自由亞洲電台》報導，美國與澳洲近年已開始調查中國在全球竊取科技研究結果的嚴重問題，但加拿大情報局的資料卻顯示，該國至少15名菁英學者參加過中國的千人計畫，涉及量子計算丶尖端電子與工程丶疫苗丶化學及人工智能等專業領域。

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加國渥太華大學教授約翰斯頓（Margaret McCuaig-Johnston）直言，現實狀況可能遠比前述數字來得嚴重，她說，所有加國重點大學都有與中國合作的研究項目，而這些參與研究的學者，會以公開或秘密的方式將加拿大學術成果交予中國軍方。

據悉，加拿大當局早在2016年就曾發表一份報告，旨在描述中國千人計畫對與技術轉讓、剽竊科技的關聯性，不過這些大學至今仍未採取任何因應措施，這讓各界感到擔憂。

加拿大情報局前局長法登（Richard Fadden）指出，若各大學受限於「學術自由」等考量，無法自主採取行動，那當局恐怕就得介入限制。他說，「當然中國會因此生氣，但有鑑於加拿大在中國也受到重重限制，所以，『雙方對等』是國際關係的重要原則」。

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