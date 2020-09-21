武漢肺炎》第2波來襲！威爾斯封城 英專家籲須速採防疫行動

英國政府首席醫療顧問今日警告，若英國不迅速採取行動來阻止第二波武漢肺炎疫情，那接下來就會面臨死亡率以指數速度上升的苦果。圖為英國倫敦的一處病毒檢測站。（歐新社）

2020/09/21 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府首席醫療顧問今（21）日警告，若不迅速採取行動來阻止第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，那英國接下來就會面臨死亡率以指速增長的苦果。

綜合外媒報導，首席醫療顧問惠提（Chris Whitty）與首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）表示，倘若依照目前的情況到10月中旬，英國屆時每一天會增加5萬個病例，到11月中旬每天會有200例死亡。他們也指出，由於冬季即將到來，接下來至少6個月，英國仍需繼續處理武漢肺炎帶來的棘手問題。

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當地時間21日傍晚，威爾斯大部分地區啟動嚴格的封城措施，民眾若無正當理由則不可進入或離開該地區；蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）也表示，接下來的幾天，蘇格蘭地區也會宣佈實行更多的防疫措施。

英國週日新增3899例確診、18人死亡，目前累計39萬4257例確診，4萬1777人不治。英國不但是歐洲擁有最多死亡數的國家，死亡數也排行世界第五，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥。

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