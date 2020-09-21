為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》第2波來襲！威爾斯封城 英專家籲須速採防疫行動

    英國政府首席醫療顧問今日警告，若英國不迅速採取行動來阻止第二波武漢肺炎疫情，那接下來就會面臨死亡率以指數速度上升的苦果。圖為英國倫敦的一處病毒檢測站。（歐新社）

    英國政府首席醫療顧問今日警告，若英國不迅速採取行動來阻止第二波武漢肺炎疫情，那接下來就會面臨死亡率以指數速度上升的苦果。圖為英國倫敦的一處病毒檢測站。（歐新社）

    2020/09/21 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府首席醫療顧問今（21）日警告，若不迅速採取行動來阻止第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，那英國接下來就會面臨死亡率以指速增長的苦果。

    綜合外媒報導，首席醫療顧問惠提（Chris Whitty）與首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）表示，倘若依照目前的情況到10月中旬，英國屆時每一天會增加5萬個病例，到11月中旬每天會有200例死亡。他們也指出，由於冬季即將到來，接下來至少6個月，英國仍需繼續處理武漢肺炎帶來的棘手問題。

    當地時間21日傍晚，威爾斯大部分地區啟動嚴格的封城措施，民眾若無正當理由則不可進入或離開該地區；蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）也表示，接下來的幾天，蘇格蘭地區也會宣佈實行更多的防疫措施。

    英國週日新增3899例確診、18人死亡，目前累計39萬4257例確診，4萬1777人不治。英國不但是歐洲擁有最多死亡數的國家，死亡數也排行世界第五，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賣掉米開朗基羅作品？裁員？ 英皇家藝術學院財政窘困陷兩難
    2020/09/20 22:46

    賣掉米開朗基羅作品？裁員？ 英皇家藝術學院財政窘困陷兩難
    武漢肺炎》英國疫情升溫 強生對違規者祭重罰最高37.6萬
    2020/09/20 16:44

    武漢肺炎》英國疫情升溫 強生對違規者祭重罰最高37.6萬

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    武漢肺炎》疫情壓不住 東北英格蘭明起禁到親友家串門子
    2020/09/17 23:54

    武漢肺炎》疫情壓不住 東北英格蘭明起禁到親友家串門子
    武漢肺炎》家人出現疑似症狀 英國工黨黨魁居家隔離中
    2020/09/14 22:20

    武漢肺炎》家人出現疑似症狀 英國工黨黨魁居家隔離中
    國際今日熱門
    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」
    2020/09/20 23:56

    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」

    傳中梵擬延長協議 蓬佩奧警告恐危及教廷威信
    2020/09/21 00:30

    傳中梵擬延長協議 蓬佩奧警告恐危及教廷威信

    皇宮旁爭民主！ 泰國示威者鑲嵌紀念牌挑戰王室
    2020/09/20 23:39

    皇宮旁爭民主！ 泰國示威者鑲嵌紀念牌挑戰王室

    12港人案至今情況不明 家屬赴警察總部要求港府徹查
    2020/09/21 01:05

    12港人案至今情況不明 家屬赴警察總部要求港府徹查

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播