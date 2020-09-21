終院外籍法官施覺民請辭 港大學者︰香港司法敲警鐘

香港終審法院海外非常任法官施覺民日前辭任，港大法律學院首席講師張達明列出3點不尋常，直言是給香港司法亮警號。（圖擷取自維基百科）

2020/09/21 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上路後，不僅限縮港人自由及權利，不少外籍人士、組織也都受到影響。香港終審法院海外非常任法官施覺民（James Spigelman）本月2日低調向港府提出辭呈，18日經由《澳洲廣播電台》（ABC） 報導才讓外界知道，其決定與國安惡法有關。對此，港大法律學院首席講師張達明今天（21日）針對此事列出3點不尋常，直言香港司法已響起警鐘！

《立場新聞》報導，張達明今天接受香港電台節目《千禧年代》訪問指出，一般來說非常任法官不會在任期未滿就提出辭呈，而施覺民又沒有正式說明辭任原因，直言這是他首次看到有法官因不能公開說明的原因離任；再者，司法部門也沒有對外界交代施覺民辭職原因；最後就是特首林鄭月娥公開公布施覺民辭呈後，沒有按慣例表揚其貢獻，平淡帶過，讓他感到不尋常。

請繼續往下閱讀...

張達明表示，中國國務院在2014年發表的白皮書就把司法獨立解釋成要同政府配合，再加上林鄭本月初公開表示香港沒有「三權分立」，強調中國政府保留對香港的最終權力，這一連串中央及地方政府的舉動，都大大動搖香港司法獨立。張達明直言施覺民辭職這件事，無疑是給香港司法敲了個大警鐘，必定會對香港造成負面影響。

張達明認為，香港政府單靠聲明重申香港有司法獨立根本不夠，因為最大的問題在中央對司法獨立的解釋和香港有明顯差異。他更呼籲港府要主動做一些正面的事情，讓外界相信香港仍可維持司法獨立和法治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法