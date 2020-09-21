為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    270領航鯨集體擱淺澳洲海灣 已知25頭喪命

    2020/09/21 17:59
    澳洲領航鯨擱淺。（法新社）

    澳洲領航鯨擱淺。（法新社）

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）西海岸約有270頭領航鯨擱淺，受困海灣沙洲據悉已有25頭鯨魚死亡。海洋保護專家預計今晚展開大規模救援行動。

    塔斯馬尼亞是澳洲唯一的島州，位在澳洲大陸東南方、墨爾本外海。澳洲廣播公司（ABC）報導，塔斯馬尼亞州公園與野生動物管理局西北區域負責人德卡（Nic Deka）表示，救援任務預計週二凌晨開始，難以評估可能有多少頭鯨魚死亡。他說，共約270頭領航鯨在3個不同地方擱淺，主要受困在距離麥格理角（Macquarie Heads）約100公尺的沙洲上，數百公尺外的沙洲上還有另一群鯨魚擱淺。

    澳洲塔斯馬尼亞州西海岸約有270頭領航鯨擱淺。（路透）

    澳洲塔斯馬尼亞州西海岸約有270頭領航鯨擱淺。（路透）

    該州產業、公園、水及環境部（DPIPWE）工作人員和警方已在現場並負責管理此事件。德卡表示，週二開始救援行動時，正好向外的潮流將有利於行動，但潮流顯然會起伏不定，得把握住機會。

    被困在麥格理角附近一處海灘上的鯨魚中，有25頭被認為已經死亡。世界遺產遊輪公司的格里寧（Guy Grining）乘坐直升機從上空看到一些鯨魚已死亡。他說，「這真是一個非常悲傷的景象。在入海口外的大洋灘（Ocean Beach）上大概有25頭鯨魚，我估計在港內大概還有250頭鯨魚被困在不同的沙洲上。」

    領航鯨主要受困在距離麥格理角附近沙洲上。（法新社）

    領航鯨主要受困在距離麥格理角附近沙洲上。（法新社）

    數百頭鯨魚擱淺在當地並非首例，德卡表示，大約20年前曾發生類似規模的事件。根據DPIPWE表示，塔斯馬尼亞州是澳洲唯一會定期發生鯨豚大量擱淺的州。這可能是出於多種原因，包括水路複雜、因淺水或海況不佳而迷途，或因感受到危脅的逃跑反應。

    長鰭領航鯨（Long-finned pilot whale）是在塔斯馬尼亞最經常發生大規模擱淺事件的鯨魚之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悲！苗縣海角樂園領航鯨擱淺 健康不佳安樂處置
    2020/06/16 20:27

    悲！苗縣海角樂園領航鯨擱淺 健康不佳安樂處置
    小虎鯨迷航高雄港漏夜救援 1隻奄奄一息急徵搶救志工
    2020/04/26 06:38

    小虎鯨迷航高雄港漏夜救援 1隻奄奄一息急徵搶救志工

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    海洋悲歌！美西岸70頭灰鯨擱淺死亡 專家：非常罕見
    2019/06/01 22:01

    海洋悲歌！美西岸70頭灰鯨擱淺死亡 專家：非常罕見
    逾150頭領航鯨擱淺澳洲海灘 僅5頭倖存
    2018/03/25 10:37

    逾150頭領航鯨擱淺澳洲海灘 僅5頭倖存
    150頭鯨魚擱淺澳洲南部沙灘 超過70頭死亡
    2018/03/23 13:19

    150頭鯨魚擱淺澳洲南部沙灘 超過70頭死亡
    國際今日熱門
    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」
    2020/09/20 23:56

    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」

    聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」
    2020/09/20 19:34

    聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」

    報復鎮壓反政府示威 白羅斯駭客公布千名員警個資
    2020/09/20 18:44

    報復鎮壓反政府示威 白羅斯駭客公布千名員警個資

    《環時》嗆小英會晤柯拉克 英國駐台記者：哪個世界能接受？
    2020/09/20 22:41

    《環時》嗆小英會晤柯拉克 英國駐台記者：哪個世界能接受？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播