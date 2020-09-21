270領航鯨集體擱淺澳洲海灣 已知25頭喪命

2020/09/21 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）西海岸約有270頭領航鯨擱淺，受困海灣沙洲據悉已有25頭鯨魚死亡。海洋保護專家預計今晚展開大規模救援行動。

塔斯馬尼亞是澳洲唯一的島州，位在澳洲大陸東南方、墨爾本外海。澳洲廣播公司（ABC）報導，塔斯馬尼亞州公園與野生動物管理局西北區域負責人德卡（Nic Deka）表示，救援任務預計週二凌晨開始，難以評估可能有多少頭鯨魚死亡。他說，共約270頭領航鯨在3個不同地方擱淺，主要受困在距離麥格理角（Macquarie Heads）約100公尺的沙洲上，數百公尺外的沙洲上還有另一群鯨魚擱淺。

該州產業、公園、水及環境部（DPIPWE）工作人員和警方已在現場並負責管理此事件。德卡表示，週二開始救援行動時，正好向外的潮流將有利於行動，但潮流顯然會起伏不定，得把握住機會。

被困在麥格理角附近一處海灘上的鯨魚中，有25頭被認為已經死亡。世界遺產遊輪公司的格里寧（Guy Grining）乘坐直升機從上空看到一些鯨魚已死亡。他說，「這真是一個非常悲傷的景象。在入海口外的大洋灘（Ocean Beach）上大概有25頭鯨魚，我估計在港內大概還有250頭鯨魚被困在不同的沙洲上。」

數百頭鯨魚擱淺在當地並非首例，德卡表示，大約20年前曾發生類似規模的事件。根據DPIPWE表示，塔斯馬尼亞州是澳洲唯一會定期發生鯨豚大量擱淺的州。這可能是出於多種原因，包括水路複雜、因淺水或海況不佳而迷途，或因感受到危脅的逃跑反應。

長鰭領航鯨（Long-finned pilot whale）是在塔斯馬尼亞最經常發生大規模擱淺事件的鯨魚之一。

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