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    國際特赦組織︰至少3家歐洲企業向中國提供監控技術

    國際特赦組織調查指出，至少3家歐洲監控技術企業，協助中國建置國內監控網路。（彭博檔案照）

    國際特赦組織調查指出，至少3家歐洲監控技術企業，協助中國建置國內監控網路。（彭博檔案照）

    2020/09/21 16:39

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府侵犯人權的作為，逐漸受到全球關切，但國際特赦組織（Amnesty International）21日發布的調查指出，法國、瑞典和荷蘭至少3家科技公司，仍持續出售數位監控技術給中國維安相關機構。由於歐洲議會和歐盟成員國將在22日討論是否強化監控技術出口法規，此事料成為焦點。

    根據該調查，法國企業Idemia旗下的「莫弗公司」（Morpho），在2015與上海公安局簽約後，直接向上海方面提供臉部辨識設備。該公司專精安全和身份辨識，除了臉部辨識系統，還包括其他生物特徵辨識產品。

    瑞典網路監控攝影設備製造商「安迅士網路通訊公司」（Axis Communications），也向中國公安機構提供技術，中方還在2012至2019年間，在文件中將該企業列為「推薦品牌」。不僅如此，安迅士也在官網上宣揚，他們協助中方擴大監控網路，將廣西自治區桂林市的監視器從8千個增加至3萬個，且是可以360度無死角監視，範圍達300至400公尺的設備。

    荷蘭「諾達思」（Noldus）資訊科技公司則將情感識別系統，賣給中國公安和執法相關機構。據悉，該公司的「臉部表情讀取」軟體，可自動分析生氣、開心、難過、驚訝和嫌惡等表情，中國公安部及警察系統相關的中國大學，即被披露使用這類軟體。

    此外，諾達思還在2012至2018年間，將數位監控技術賣給新疆至少2所大學，石河子大學即拿到「行為觀察記錄分析系統」（The Observer XT），而該校是中國教育部與準軍事組織「新疆生產建設兵團」（XPCC）共建的高等教育機構。

    國際特赦組織指出，在生物識別監控技術領域，歐洲企業是全球翹楚，但歐盟目前針對這類技術的出口規範有重大缺陷，恐導致其他國家人權狀況暴露在更高風險之中。再者，以上被點名的企業都未能說明，在出口技術前是否事先進行詳細評估，「這就是為什麼歐盟必須立刻採取行動。」

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