東京申奧醜聞再爆新事證 涉嫌花1000萬透過白手套買票

東京奧運申辦委員疑似透過白手套將約37萬美金（約1072萬新台幣）的賄款，交給了當時為國際奧委會委員迪亞克之子帕帕·馬薩塔·迪亞克的公司與帳戶；圖為遭起訴調查的日本奧委會前主席竹田恆和。（路透）

2020/09/21 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運自在2015年驚爆買票風波後，法國檢調便介入調查，近期再度曝光新的事證，2020年東京奧運申辦委員會與疑似擔任白手套的新加坡公司簽下「諮詢合約」後，匯入超過2億日圓（約5529.7萬新台幣）進入該公司戶頭，其中有約37萬美金（約1072萬新台幣）轉匯給了當時為國際奧委會委員迪亞克（Lamine Diack）的兒子帕帕·馬薩塔·迪亞克（Papa Massata Diack）的公司與帳戶，懷疑這筆款項就是賄款。

綜合媒體報導，根據日媒《共同社》與《朝日新聞》加入的國際調查記者同盟（ICIJ）所掌握的美國財政部金融犯罪情報機構「金融犯罪執法網路」（FinCen）的內部資料得知，一家疑似擔任申奧白手套的新加坡公司，其帳戶在資金到位前都處於休眠狀態，而該帳戶資金開始流動的時間點落在決定奧運舉辦城市的2013年9月國際奧委會（IOC）大會舉行日前後，「2020年東京申奧會有濫用資金的嫌疑」。

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東京申奧會在2013年7月和10月向新加坡公司Black Tidings（簡稱BT公司）的帳戶匯入共計2.3億日圓（約6359萬新台幣），從2013年8月至11月有3.5萬美金（約101.4萬新台幣）轉入帕帕･馬薩塔在俄羅斯的銀行以自己名義開設的帳戶，直到2014年1月時已有超過15萬美金（約434.7萬新台幣）轉入，而在2013年11月至12月也有21.7萬美金（約628萬新台幣）分成4次匯入帕帕･馬薩塔在塞內加爾成立的公司戶頭，而他先前購買珠寶的費用也是由BT公司的帳戶支出，然而「BT公司的負責人是帕帕･馬薩塔的友人，BT公司也在2014年遭關閉」。

日本用資金收買IOC委員，進而使東京當選2020年奧運主辦城市的舞弊疑雲在2016年即浮出水面，但東京申奧會所支付的諮詢費用途至今仍不明；法國當局在調查這起體壇的貪污醜聞案件中，認為帕帕･馬薩塔是新加坡帳戶的「主要受益人」，但帕帕･馬薩塔在接受《共同社》採訪時雖承認有資金匯入，卻強調「這與中國企業的贊助合約有關，與東京申奧會沒有關係」。

時任東京申奧會理事長、因涉嫌行賄而遭起訴調查的日本奧委會（JOC）前主席竹田恆和表示，對於匯款給BT公司之後的事，當時一無所知，感到非常遺憾。

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