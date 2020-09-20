中國無人機遍布澳州上空 專家憂恐成國安漏洞

澳媒日前表示澳洲目前有數以百萬計中國無人機，專家普遍擔憂會遭中國駭客利用，成為國安漏洞。無人機示意圖。（美聯社）

2020/09/20 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中澳關係近期急轉直下，中國本月初逼走了2名澳洲記者後，反控澳洲政府也對中國記者「查水表」，兩方輿論戰激烈。日前有澳媒指出，澳洲國內有數以百萬計的中國民用無人機，擔憂若遭中國駭客利用，恐怕會變成國安缺口。

根據《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）19日報導，指出澳洲現有的中國製民用無人機數量太多，出現擔憂會被中國政府拿來從事間諜活動的聲浪，對此澳洲副總理麥科米克（Michael McCormack）就指出，依最近公開的一份顧問報告顯示，澳洲目前的防衛系統不足以應對「惡意使用無人機」的行為。有國安專家就警告可能會被中國駭客利用，使其淪為間諜情報蒐集工具，甚至直接操控成為攻擊武器。

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澳洲退役軍人、現任軍事器材企業「Xtek」無人機部門主管費基特（Tibor Fekete）就表示，目前澳洲上空遍布「大疆DJI」和其他中國製無人機，其數量是以「百萬」在計算」。報導指出，「大疆DJI」是中國最大的民用無人機製造商，依據市場研究公司「Skylogic Research」的報告，「大疆DJI」2019年的全球民用無人機市場的佔有率達到74%！

前美國空軍上校、美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）資深研究員魏納柏（John Venable）表示，「大疆DJI」同時主宰了航拍攝影、熱感應攝影和地形圖攝製市場，經由他們無人機所取得的數據是十分龐大的；且法國的「Synacktiv」及美國的「GRIMM」，這兩家電腦保安服務公司在今年7月都指出，「大疆DJI」的程式存在漏洞，駭客可任意植入惡意程式。

跨國安全情報企業「Recorded Future」指出，外界至今都無從得知大疆DJI和其他中國製無人機所儲存數據的接收、傳送和處理方式，且中國政府最近要求「增強黨對民營經濟的領導力」，喊話「凝聚起同心共築中國夢的磅礴力量」，意謂中共管束民營企業的力道加強。雖然「大疆DJI」對外界聲稱他們把數據安全地儲存在中國的伺服器，但「Recorded Future」警告，假若中國政府要求交出數據，這些公司勢必要照做，且外界不會知道。

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