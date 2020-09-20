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    賣掉米開朗基羅作品？裁員？ 英皇家藝術學院財政窘困陷兩難

    英國皇家藝術學院所珍藏的「聖母像浮雕」，自該作品問世已來，迄今已達515年。（擷取自英國皇家藝術學院網站）

    英國皇家藝術學院所珍藏的「聖母像浮雕」，自該作品問世已來，迄今已達515年。（擷取自英國皇家藝術學院網站）

    2020/09/20 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕舉世聞名的英國皇家藝術學院（Royal College of Art，RCA）因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，財務上已經捉襟見肘，院方目前也正在考慮是否裁員。但據外媒指出，院內有另一派聲音認為，與其裁員，不如將米開朗基羅的作品「聖母像浮雕（Taddei Tondo）」售出，以換取資金度過陣痛期。

    《衛報》報導，外界先前預估，擁有515年歷史的「聖母像浮雕」的售價應該會超過1億英鎊（約合新台幣38.7億元），院內一名不具名院士透露，若聖母像浮雕能順利售出，許多人都能保住飯碗，皇家藝術學院也能度過這次財務危機。

    主張售出作品的院士們要求召開一次特別會議，但已被院長薩爾特（Rebecca Salter）與一些管理階層拒絕，他們對這個「售出代替裁員」的主意感到非常恐懼，因為聖母像浮雕是如此知名的作品。

    該學院一名發言人週末對外表示，他們無意出售任何藏品，因為保護這些非凡的作品是皇家藝術學院的責任與權利。但支持售出的人士們則反駁，他們認為由學院長期據有這些作品是有違常理的，英國國家美術館（National Gallery）才應該是這些偉大作品的歸宿。

    據報導，皇家藝術學院主要收入來源為門票、會費、贊助、捐贈以及商品販售的利潤，目前學院的財務收支已經非常不樂觀，有將近一半的僱員（約150人）會面臨裁員；一名院士抱怨，院方幾個月前就知道財務陷入了危機，難道他們以為緊抓著一塊大理石（指聖母像浮雕）不放就能改善財務狀況嗎？

    皇家藝術學院將會在本周進行年度會員大會以討論此議題，屆時便可知曉院方是否會將聖母像浮雕售出。

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