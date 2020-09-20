美國人口普查 在美台裔女孩發起填「台灣人」運動

TAP-LA副會長李佩璇（見圖）表示，自己是台灣移民第二代，父母皆來自台灣，深知尋根的重要性，在人口普查上填寫「Taiwanese」，可讓美國政府更了解台裔美人在各地的分布。（中央社）

2020/09/20 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府每10年會進行人口普查，今年的普查時間將在9月30日截止，在美台人社群特此在昨天（19日）發起車隊遊行，宣傳在人口普查的受訪者種族一欄填上「台灣人（Taiwanese）」。

綜合媒體報導，美國政府為了統計人口數據以做為施政與資源分配的根據，也會透過準確計數決定每個州在國會的席次和選區畫分範圍，每10年會進行一次人口普查，而在美台人社群自1999年起便發動人口普查填寫台灣人運動，至今已30年；為鼓勵更多在美台人在人口普查時填上「Taiwanese」，台美菁英協會洛杉磯分會（TAP-LA）昨下午在大洛杉磯台灣會館停車場，舉辦一場創意車輛裝飾比賽，參與民眾攜帶水洗顏料、氣球、貼紙和任何物品來裝飾愛車，最佳創意獎得主可獲得7 Leaves免費珍珠奶茶禮品卡。

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TAP-LA副會長李佩璇（Cindy Lee）表示，自己是台灣移民第二代，父母皆來自台灣，深知尋根的重要性，在人口普查上填寫「Taiwanese」，可讓美國政府更了解台裔美人在各地的分布，同時也更加重視台裔美人或來自台灣的移民；她指出，在美國的人口普查當中，台灣人屬於「難以計算」團體，希望藉著推廣這個理念，「表達我們是誰，讓它在官方統計中算數」。

在美國的人口普查中，普查問及受訪者種族，依人口比例列出白人、黑人、印度人、日本人、韓國人、菲律賓人、華人（Chinese）等選項，但無台灣人選項，而根據2010年全美人口普查，亞裔人口約1800萬，其中印度裔、華裔、菲律賓裔都突破300萬人，韓國裔約170萬人、越南裔約170萬人、日本裔約130萬人，台灣裔人口與泰國裔接近，各約23萬人。

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