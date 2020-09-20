軍情動態》德、法防長會面 同意加速歐洲無人機計畫

德國、法國國防部長會面，討論歐洲無人機（Eurodrone）的合作問題，雙方同意加快腳步，希望在年底前可進入到研發階段。照片為2018年4月的柏林航展，時任德國防長馮德萊恩（右）和法國防長帕利（左）在Eurodrone模型機旁談話。（法新社）

2020/09/20 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕無人機已是未來戰場的趨勢，德國、法國國防部長在空中巴士（Airbus）位於德國曼興（Manching）的研發基地會面，討論「歐洲中高度長程遠端遙控飛行系統」（簡稱Eurodrone）的合作問題，雙方同意加快腳步，希望在年底前可進入到研發階段。

根據《國防新聞》報導，法國國防部長帕利（Florence Parly）表示，她希望該計畫在年底前能進入到下個階段；德國國防部長克朗普-凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）則表示，所有懸而未決的問題，其中主要是關於成本，都能在未來數週內得到解決。

請繼續往下閱讀...

Eurodrone的全名為「European MALE RPAS」，是德國、法國、義大利與西班牙的聯合計畫，目標在於打造1架符合民航規範的新型無人機，主要用來執行長時間的監控、偵測任務，而是否擁有對地攻擊能力，也是考量範圍。

空中巴士、達梭和李奧納多在2018年4月的柏林航展共同推出了Eurodrone的模型機，但法、德因為任務需求、開發成本的歧見，使得計畫被擱置至今。目前，德國已向以色列航太（IAI）租賃「蒼鷺」（Heron）無人機，作為Eurodrone的備案。

除了無人機，德國、法國和西班牙也宣布聯合開發第6代戰機「未來空戰系統」（Future Combat Air System），至於會不會碰到和Eurodrone類似的困境，值得後續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法