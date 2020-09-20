30隻河蟹搗碎泡米酒生吃 婦慘感染近10種寄生蟲

中國一名女子聽信偏方，將30多隻河蟹搗碎並以米酒浸泡生食，結果一口氣感染近10種寄生蟲。圖為螃蟹示意圖，與本文無關。（資料照）

2020/09/20 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕生命安全要顧，偏方、未經科學證實的療法千萬不可亂信！中國一名女子3月腰椎因故開刀，聽聞「生吃螃蟹」偏方可強健骨骼，女子為使腰椎早日復原，於是聽信偏方，將30多隻河蟹搗碎並以米酒浸泡生食。事後，女子出現胸悶、難以喘氣等症狀，求診檢查後，才發現生吃河蟹的舉動，竟讓自己感染了近10種寄生蟲。

根據中媒《都市快報》報導，中國浙江杭州一名46歲胡姓婦人自8月初起就經常咳嗽，食量變差，至醫院檢查卻也查不出病因；9月時又出現胸悶症狀，再赴醫院檢查，醫師卻透過斷層掃描檢測出胡女胸腔裡有大量氣體和液體，猜測可能是肺結核，因此將其轉院至大醫院胸腔外科就診。

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醫師為胡女進行胸腔穿刺引流手術，胸管引流出大量膿液，儘管未檢測出肺結核或腫瘤等症狀，醫師卻透過血液檢查找到問題所在；胡女的嗜酸性球檢測數值高出參考上限的29.3倍，判斷胡女極可能為過敏或寄生蟲感染；近一步問診，胡女才想起自己半年前不顧兒子反對，聽信友人「生吃螃蟹可強健骨骼」偏方，搗碎30多隻河蟹後浸泡米酒生吃，以為可以加速腰椎復原，豈料卻吃出問題。

胡女的血液寄生蟲檢測結果出爐，光醫院可檢測的寄生蟲之中，就出現了肝吸蟲、肺吸蟲、弓形蟲、包蟲、裂頭蚴、豬囊尾蚴抗體等；主治醫師鐘方明判斷，因寄生蟲感染到胸膜，產生炎症反應，進而使胡女胸腔出現積液。

鐘方明強調，人和動物是寄生蟲的終宿主（Definitive host），寄生蟲透過中間宿主，如螃蟹、田螺等進入人體，可能寄生於多種組織器官，如腦、脊髓、胃腸道等，進而導致人類產生相關病症；山溪和河流為多種寄生蟲的滋生源，因此山溪與河流的蝦蟹絕不能生食，除此之外，更要培養海鮮、肉類煮熟方能食用、不飲用生水、飯前便後用流水肥皂洗手等習慣，以遠離寄生蟲感染。

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