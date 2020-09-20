北京19日凌晨大爆炸 中媒噤聲12小時後原因揭密

北京通州區1瓦斯場爆炸後，中媒齊噤聲。圖為爆炸瓦斯場的一景。（圖擷取網路）

2020/09/20 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京在19日凌晨發生大爆炸，火光衝天，嚇壞北京市民，但是，第一時間，所有中媒都沒有報導，只有網路上傳出爆炸市民驚恐的訊息，但都不知原因，隔了12小時後，終於有中媒開始陸續報導相關新聞，指是通州區一個瓦斯儲存場的有部分瓦斯桶爆炸，但是這個時間點太敏感，距離中共10月1日國慶僅僅11天的時間，北京進入高度維穩時刻，以致引發「不止是意外」的揣測。

北京《新京報》是在19日11點多報導，根據通州區官方的消息，這起爆炸是在9月18日23時46分，當地一個村落的出租庭院發生「液化氣罐爆燃事故」（台灣稱瓦斯桶爆炸起火），事故現場的明火很快就被撲滅，現場無人傷亡，部分未爆炸的瓦斯桶都已移轉到其他地區存放；事故原因還在調查。

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據報導，這起爆炸案後續共拉走6車的液化瓦斯桶，約有2、3百桶，整個瓦斯分裝場一個用圍牆圍起來的出租庭院，佔地有20畝（約605坪），爆炸區主要位在院落的中部分，庭院東南角還隱約有個墓地，豎立一些墓碑。整個院落是屬村集體土地，已經出租好長一段時間，換好幾位租客，現租客也是瓦斯分裝場的負責人已被警方帶走調查，疑似未立案的小型分裝場。

跟這起爆炸時間「巧合」的是，北京官方在19日發布中共國慶交管措施通知，從9/22起，陸續管制各項進入北京市的車輛，並節節控管加嚴，9月27日、10月1日至8日、10月10日成為重點管制時間。

北京通州區1瓦斯場爆炸後，中媒齊噤聲。圖為爆炸瓦斯場的一景。（圖擷取網路）

北京通州區1瓦斯場爆炸後，中媒齊噤聲。圖為爆炸瓦斯場的一景。（圖擷取網路）

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