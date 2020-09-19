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    美參議員克魯茲：港、台是自由世界燈塔 暴露中國政府弱點

    美國國務次卿克拉克近日率團訪台，共和黨籍眾議員帝芬尼日前呼籲「美台應恢復建交」，共和黨參議員克魯茲17日受訪指出，香港和台灣代表「自由世界的燈塔」，暴露中國政府的弱點。示意圖。（美聯社資料照）

    美國國務次卿克拉克近日率團訪台，共和黨籍眾議員帝芬尼日前呼籲「美台應恢復建交」，共和黨參議員克魯茲17日受訪指出，香港和台灣代表「自由世界的燈塔」，暴露中國政府的弱點。示意圖。（美聯社資料照）

    2020/09/19 22:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務次卿克拉克（Keith Krach）近日率團訪台，創下斷交以來國務院最高層級官員訪台紀錄，共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）日前呼籲「美台應恢復建交」；對此，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）17日受訪指出，香港和台灣代表「自由世界的燈塔」，暴露中國政府的弱點。

    綜合媒體報導，帝芬尼17日發布新聞稿表示，他已提出議案，認為美國應該恢復與台灣的正式外交關係、洽簽自由貿易協定（FTA）、支持台灣加入國際組織，並呼籲美國總統終結過時的「一中政策」，承認台灣為獨立國家。

    美國共和黨籍參議員克魯茲17日在參院外委會聽證會指出，他在今年初提出法案，希望國務院修正2015年所實施、禁止台灣展示國旗等主權象徵的「對台交往準則」，國務院其實不用等法案通過，就能自行修正這項準則。

    克魯茲在同天接受《大紀元》節目專訪，他表示，中共政權是「新的邪惡帝國」，正竭力試圖擊敗美國，成爲世界唯一超級大國，美國需要有冷戰時期的全面策略，才能夠擊敗它。

    克魯茲認為，美國政府要對抗中國威脅，應該向前總統雷根（Ronald Reagan）的策略學習，要了解中國攻擊美國的廣度，從間諜到宣傳，從知識產權盜竊到惡意干擾選舉，從中國國內人權迫害到顛覆香港自由、恐嚇自治的臺灣。

    克魯茲說，「香港、台灣之所以重要，因為對於世界來講，台灣、香港就是自由的燈塔，同時也暴露中國政府的弱點，因為香港和台灣向人們展示華人也能享有和平和繁榮；拿香港來說，一個自由和自由經濟的環境中，他們享受著難以置信的繁榮，但是，對於生活在中國的華人來講，還有太多太多人掙扎在貧窮和痛苦中，共產主義就是一場災難，它從來都行不通」。

    克魯茲續稱，「我們必須在軍事上擊敗它（中國），我們需要舉起一盞明燈來對抗它，而這是我一直在努力做的事情，揭露中國的謊言和壓迫，我們需要打敗中國間諜活動，我們必須擊敗他們的宣傳機器」。

    克魯茲表示，「就經濟而言，我認為最重要的挑戰是將供應鏈撤離中國，中國一直在有系統地攻擊我們的供應鏈，他們盯上我們的關鍵基礎設施，盯上我們的醫療行業，盯上我們的稀土行業，所以我提出十幾條立法建議，分別關注中國的不同層面，有軍事、間諜活動、他們的大外宣，還有稀土礦物、供應鏈都有涉及，我們需要關務所有的這些，我們要有系統地保衛美國」。

    共和黨參議員克魯茲（見圖）17日受訪指出，中共政權是「新的邪惡帝國」，正竭力試圖擊敗美國，成爲世界唯一超級大國，美國需要有冷戰時期的全面策略，才能夠擊敗它。（美聯社資料照）

    共和黨參議員克魯茲（見圖）17日受訪指出，中共政權是「新的邪惡帝國」，正竭力試圖擊敗美國，成爲世界唯一超級大國，美國需要有冷戰時期的全面策略，才能夠擊敗它。（美聯社資料照）

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