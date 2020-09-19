美「拉斯穆森報告」每週民調 川普首度超車拜登

美國總統川普（左）將在11月3日大選中與拜登對決（右）。（法新社檔案照）

2020/09/19 22:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選倒數2個月，當地民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports），19日針對過去1週進行的調查做出重點整理，指認同川普工作表現者升至53％，且川普也首度在該機構的總統民調中，領先對手拜登1個百分點。

據「拉斯穆森報告」指出，53％美國民眾認同川普工作表現，46％表示不認同；川普的認同度上一次達到這個高度，已是去年9月。在經濟和國家安全方面，分別有52％及49％民眾認為川普表現「優異」或「良好」，均為他上任以來得到的最佳成績，也比歐巴馬在2012年9月準備競選連任時的民調表現突出。

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拉斯穆森7月以來每週都進行總統大選全國電話和網路民調，而最新結果顯示，在與民主黨總統候選人拜登的對壘中，川普的支持率為47％，拜登則是46％，這是川普首度超車。拜登之前每週都領先，但過去2週逐漸被川普縮短差距。此外，川普和拜登在各自黨內的支持率都達8成，但在政黨傾向不屬2大黨的選民中，川普支持度領先9個百分點。

民調還顯示，近48％民眾認為，今夏以來的「反警暴」示威變得暴力，且有65％認為這對他們如何投票影響重大，其中又有63％支持川普在此事上的做法。另外，針對各家媒體的選戰報導，有67％民眾認為媒體在報導拜登時，會說明他對議題的立場、而非挖掘爭議點；相反地，有49％民眾認為媒體更著重於凸顯川普的爭議處。

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