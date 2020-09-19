菅義偉盼與蔡總統通話 中國氣噗噗：絕對不會發生！

前日本首相森喜朗（左）昨天率團搭機訪台，蔡英文總統（右）傍晚在總統府接見森喜朗一行，並贈送東京奧運限量悠遊卡給森喜朗。（中央社）

2020/09/19 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相森喜朗18日率團搭專機來台，並在總統府會見總統蔡英文，森喜朗提及，新上任的日本首相菅義偉，「期待有機會能（與蔡總統）通話」。對此，中國外交部發言人汪文斌今（19日）不滿指稱，「已要求日方作出澄清，日方明確表示媒體報導的事情絕對不會發生」。

中國外交部官網今晚刊登「汪文斌就媒體報稱日本領導人有意與蔡英文通電話答記者問」，內容提到，日本共同社報導稱，日本前首相森喜朗9月18日在台灣同蔡英文見面時稱，日本領導人表示如有機會願和蔡英文通電話。請問中方對此有何評論？

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對此，汪文斌回應：「我們注意到有關報導，已要求日方作出澄清，日方明確表示媒體報導的事絕對不會發生。」

森喜朗率領的「李前總統登輝先生追思告別禮拜日本弔唁團」18日搭專機來台，並會見蔡總統。據森喜朗轉述菅義偉說法，指如果有機會，期待能與蔡總統通電話。現場通譯不知為何並未將這段話譯成中文。

對此，總統府發言人張惇涵指出，儘管現場未完整傳譯，但經幕僚補充後，總統表達感謝。雖然目前雙方並無通話安排，但期待未來台日雙方也能持續強化各項交流，在助益於兩國人民的各項事務共同努力。

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