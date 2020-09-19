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    偷竊被逮 三名伊朗少年慘遭「斷指」酷刑

    伊朗國際電視台法律分析師兼記者塔瓦洛斯（Narges Tavalossian）表示，在當地截肢刑其實是很少見的，必須合乎13條規定，方可執行。圖為伊朗在2013年對偷竊的罪犯行使截肢刑罰，非本事件當事人。（美聯社）

    伊朗國際電視台法律分析師兼記者塔瓦洛斯（Narges Tavalossian）表示，在當地截肢刑其實是很少見的，必須合乎13條規定，方可執行。圖為伊朗在2013年對偷竊的罪犯行使截肢刑罰，非本事件當事人。（美聯社）

    2020/09/19 21:55

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗三名少年因為偷竊而遭到逮捕歸案，竟然遭到重判「剁掉右手四根手指」，他們自從接受酷刑後，直到現在仍然被關押在牢裡，目前也正打算提出上訴。

    綜合外電報導，三名少年羅斯塔米（Hadi Rostami），沙拉夫（Mehdi Shahivand）和沙希文德（Mehdi Shahivand）因為偷竊被逮，遭到截肢酷刑後，他們從2019年11月，便一直被關押在大牢內。

    根據伊斯蘭律法及當地法律，截肢、鞭刑乃至於亂石砸死，都是合乎法律規範的。伊朗國際電視台法律分析師兼記者塔瓦洛斯（Narges Tavalossian）表示，在當地截肢刑其實是很少見的，必須合乎13條規定，方可執行，而法官通常會以條件不完全滿足來改判其他刑罰。

    國際特赦組織也表示，該判決違反了《公民權利和政治權利國際公約》第七條，任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰。中東與北非地區副主任希加齊（Saleh Higazi）也在聲明提到，「讓人殘疾或截肢並非正義，而是對人類尊嚴的踐踏」。

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