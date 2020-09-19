遭政府強行斷電！中國男一狀告上法院 勝訴後家被拆了

唐姓男子上訴後，濮陽市中級法院糾正一審錯判，稱唐男與南樂縣政府並未達成協議，南樂縣供電公司有義務採取措施保障基本用電需求，判令30天內恢復供電。（擷取自紅星新聞）

2020/09/19 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省南樂縣唐姓男子，日前因為拆遷糾紛遭政府斷電，他提起上訴並勝訴，法院要求相關單位在30天內恢復供電。唐男等了一個月發現沒有動靜，才欲向法院申請強制執行，結果房子就遭政府強制拆除。

根據中媒報導，唐男居住於南樂縣城關鎮南關村，2019年6月他未同意拆遷安置，炎炎夏天，就遭政府斷電，他因此要求恢復供電。對此，南樂縣法院一審駁回要求，表示供電設施因拆遷及安置房建設工程被拆除，重新架設線路等唐男同意拆遷後又要拆除，是一種浪費。唐上訴後，濮陽市中級法院糾正一審錯判，稱唐男與南樂縣政府並未達成協議，南樂縣供電公司有義務採取措施保障基本用電需求，判令30天內恢復供電。

請繼續往下閱讀...

唐男等了一個月沒等到恢復供電，就在他準備向法院申請強制執行，南樂縣城關鎮政府卻在此時下達強拆通知。他立刻起訴政府行政違法，但在法院立案次日，他的房子被強拆了。

對此，南樂縣城關鎮鎮長王曉華今（18）日指出，唐男已以城關鎮政府為被告，向南樂縣人民法院提起行政訴訟，對於唐紅權反映事項，由南樂縣人民法院依法裁決；南樂縣供電公司也辯稱，唐男的宅基地已被徵收為國有建設用地，該公司未經土地所有權人或土地使用權人同意的情況下，無法完成架設線路工作，更無法完成對原告恢復供電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法