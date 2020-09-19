頑強！小貓誤闖國家公園猛獸棲地 6週後竟安然無恙

加拿大一隻貓咪路易斯誤闖國家公園猛獸棲地，沒想到牠竟然在6週後安然無恙地出現。（圖擷取自Banff National Park臉書粉專）

2020/09/19 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕有夠神奇！加拿大一對情侶日前帶兩隻愛貓到班夫國家公園（Banff National Park）露營，沒想到其中一隻愛貓路易斯（Lewis）竟偷偷溜走，他們擔心國家公園裡有各種兇猛動物，路易斯恐成為爪下美食，焦急到處尋找卻找不到，就在大家都覺得路易斯凶多吉少時，牠竟然在6週後安然無恙地出現。

綜合外媒報導，住在加拿大魁北克省的拉海伊（Khristine Lahaie）和男友每年都會到處遊玩，今年則帶著家中兩隻愛貓路易斯和麥蒂（Mighty）到班夫國家公園露營，沒想到到了紮營地時，調皮的路易斯竟趁車門不小心打開時溜了出去。

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拉海伊透露，他和男友焦急地在到處尋找路易斯，一找就在營地待上3天，同時也通知國家公園管理局，也張貼尋貓啟事請求協助，但試了許多方法還是找不到路易斯，園方管理員則悲觀地說，園區有許多兇猛的肉食性動物，如美洲獅、狼、貂熊等等，因此認為路易斯可能凶多吉少。

沒想到6週後園方突然通知拉海伊說，找到路易斯了，她開心趕到國家公園，接愛貓回家。對於路易斯能安然無恙出現，園方也直呼非常不可思議，「牠的身體狀況意外的好，應該是靠捕食松鼠等本土動物維生，牠絕對是一隻頑強的小貓，能在許多掠食者的環境裡一起生存」。

園方也提醒，要帶寵物到國家公園，一定要做好防護措施，否則一不小心就會成為兇猛動物的美食大餐。

對於路易斯能安然無恙地出現，園方也直呼非常不可思議。（圖擷取自Banff National Park臉書粉專）

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