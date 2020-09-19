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    中國虎視眈眈 德國之聲：世界忽略台灣承受的威脅

    德國之聲警告，中國侵台意圖明顯，但世界仍後知後覺。圖為總統府。（彭博檔案照）

    德國之聲警告，中國侵台意圖明顯，但世界仍後知後覺。圖為總統府。（彭博檔案照）

    2020/09/19 16:22

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國18、19日連2日調派戰機和軍艦越過台海中線，引發國內外高度關切。《德國之聲》（DW）18日指出，中國侵台企圖昭然若揭，世界卻似乎仍以為中方不會真正行動，這種想法太過自滿。

    據報導，美國太平洋艦隊情報部門前主任法內爾（James Fanell）表示，2020至2030的10年間，將是地球上最危險的時期，美中2國可能會在若干爭議區域爆發衝突，而台灣正位處風暴核心。他指出，中國過去5年來製造的軍艦數量，是美國海軍平均1年製造數量的5倍；中國在2030年料有逾550艘軍艦和潛艦，美軍卻可能只有350艘至355艘。

    他也認為，除了數量外，更須注意的是艦艇種類和相關配備，尤其共軍擴編海軍陸戰隊，並研發新一代兩棲登陸艦艇，在對台戰事上將扮演重要角色。再者，中方的反艦飛彈技術首屈一指，目標直指打敗美國海軍，例如，鷹擊18（YJ-18）反艦飛彈的射程就超過美軍現役飛彈。

    美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞太事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）直言，就算是5年前，美軍馳援台灣的能力也比現在好多了，如今卻逐步衰退，這是個大問題。

    《德國之聲》分析，中國侵台可能會有3種步驟，一是透過軍事和「混合戰」一點一滴動搖台灣穩定；二是發動如同「克里米亞危機」般的行動，侵佔台灣外島；最後是全面侵略台灣本島。而在這個過程中，承受巨大風險的不僅台灣，還有全世界。

    美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者易思安認為，美中衝突的最危險局面是核戰，而中國內部的紛亂可能是導致局面演變至此的原因之一，「中共領導層可能在壓力下被迫發動戰事，屆時若美國仍沒有對台灣明確的防衛承諾，台灣將成（中共的）顯著目標。」

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