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    美佛州小學遠距教學 驚見父母酗酒、呼麻、裸露身體

    美國佛州小學老師遠距上課時臉上經常出現三條線，因為他們透過螢幕看到學生後面的家長竟然在酗酒、呼麻、裸露身體。美國學生遠距上課示意圖。（彭博）

    美國佛州小學老師遠距上課時臉上經常出現三條線，因為他們透過螢幕看到學生後面的家長竟然在酗酒、呼麻、裸露身體。美國學生遠距上課示意圖。（彭博）

    2020/09/19 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，不少學校都採取遠距教學的方式讓學生上課，但佛州小學老師臉上經常出現三條線，因為他們透過螢幕看到學生後面的家長竟然在酗酒、呼麻、裸露身體。

    《福斯新聞》報導，佛州博拉卡頓小學（Boca Raton Elementary）教師普萊德（Edith Pride）透露，她看到某些父母在遠距教學期間光著身子走來走去，不是喝酒就是在抽菸呼麻。

    當普萊德在學校會議上說出她所遇到的困擾後，多名老師也坦言自己碰過類似的事情。普萊德表示，這些家長需要了解在遠程學習的過程當中，其他人可以透過螢幕看到他們的家中情況。

    事實上，約翰霍普金斯大學和馬里蘭大學巴爾的摩分校研究發現，在武漢肺炎大流行期間，對於要幫助小孩進行遠距教學而深感壓力的父母，比沒有感到壓力的父母每個月多喝7杯酒，每個月至少一次暴飲暴食的可能性也多出2倍。

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