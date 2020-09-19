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    殘忍！中國3個月幼犬慘遭石膏裹身 眼角膜被燒毀

    中國北京有一隻只有3個月大的幼犬被人殘忍虐待後遺棄街頭。（圖擷取自微博）

    中國北京有一隻只有3個月大的幼犬被人殘忍虐待後遺棄街頭。（圖擷取自微博）

    2020/09/19 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俗話說狗是人類最好的朋友，不過總有人下得去手。近來，中國北京有一隻只有3個月大的幼犬被人遺棄街頭，路過的民眾發現牠全身被塗滿石膏後緊急送醫治療後，發現小狗的尾巴斷裂、腳掌兩處骨折，連眼角膜也被燒毀，網友看了紛紛心疼又憤怒，「不養就不養，塗石膏是有什麼毛病嗎！？」、「到底要到什麼時候才可以有動物保護法！」。

    根據中媒《鳳凰網》報導，一名北京民眾於週二（15日）在路邊發現一個紙箱，上面寫著「領養小狗」，他打開一看，沒想到映入眼簾的是一個渾身裹滿石膏的弱小身影，緊急送醫治療後，才發現小狗被人惡意虐待，導致尾巴斷裂、腳掌兩處骨折，連眼角膜和呼吸道也嚴重灼傷，雙眼失明。所幸小狗經急救後保住性命，目前可以正常吃喝，只是後腿無力站起來，經此傷害卻還是相當親人、愛人，救援者心痛表示，「無法理解做出這種事的人在想什麼！」

    對此，中國網友紛紛憤怒表示，「不養就不養，塗石膏是有什麼毛病嗎！？」、「不愛就不要傷害，這也是一條生命啊！」、「狗寶寶才3個月，相當於2歲幼兒，怎麼下得去手」、「虐殺動物者與殺人同罪」、「到底要到什麼時候才可以有動物保護法！」、「當心懷邪惡的變態虐殺動物、欺凌女性的時候，我們的政府在做什麼？這樣的慘案一再發生，我們只能自欺欺人幸虧這件事不是發生在自己身上，然後圍觀嗎？」

    幸好有路過的民眾發現了牠，緊急送醫治療後救回一命，仍然相當親人。（圖擷取自微博）

    幸好有路過的民眾發現了牠，緊急送醫治療後救回一命，仍然相當親人。（圖擷取自微博）

    路過民眾當時看見這個寫著領養小狗的箱子，好奇打開來看。（圖擷取自微博）

    路過民眾當時看見這個寫著領養小狗的箱子，好奇打開來看。（圖擷取自微博）

    沒想到發現一隻被裹滿石膏的幼犬，箱子裡甚至還大剌剌的放著剩下的石膏粉。（圖擷取自微博）

    沒想到發現一隻被裹滿石膏的幼犬，箱子裡甚至還大剌剌的放著剩下的石膏粉。（圖擷取自微博）

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